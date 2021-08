La Selección de Panamá escala cuatro puestos en el ránking de la FIFA

Entornointeligente.com / La Selección Nacional de Fútbol de Panamá sumó cuatro puestos en el último ránking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), el cual se reveló este jueves 12 de agosto.

Panamá ocupa el puesto 74 en el listado mundial de selecciones, lo cual representa una mejora de cuatro puestos, ya que en los meses de abril y mayo estaba en el 78.

La selección se prepara para los octavos de final en la zona de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

El pasado 9 de agosto la Concacaf dio a conocer los partidos de septiembre y octubre del torneo octogonal de todos contra todos para decidir las plazas hacia el Mundial de Catar de 2022.

Panamá tendrá su primer partido en esa cita el 2 de septiembre y deberá enfrentarse a Costa Rica, que ocupa el puesto 44 en el ránking mundial.

Los costarricenses festejaban este jueves que su selección mejoró seis puestos en la clasificación mundial, lo cual esta relacionado a su pasado desempeño en la Copa de Oro, que fue ganada este año por Estados Unidos.

La selección panameña tiene una clasificación promedio de 88 y su mejor puesto fue el 29, mientras que el más bajo fue de 150, según los datos de la FIFA.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com