Formulan cargos por violencia doméstica a hombre de 48 años que agredió con una botella a su sobrina en Bugaba

Entornointeligente.com / El Ministerio Público logró la imputación de cargos contra un ciudadano de 48 años por el presunto delito de violencia doméstica, al agredir presuntamente a su sobrina de 25 años. La formulación de cargos la efectuó la fiscal Aimé Nielsen Charles de la agencia subregional del Ministerio Público de Bugaba , mediante audiencia de garantías.

La fiscal sustentó ante la jueza de Garantías el hecho penal y los elementos que evidencian la presunta relación con el imputado, lo que permitió que se decretara legal la aprehensión.

La jueza Zaida Romero ordenó como medida cautelar un reporte periódico ante la autoridad competente, mantenerse alejado de la víctima y la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas.

La jueza concedió el término legal de seis meses al Ministerio Público para concluir con otras diligencias pendientes en el proceso.

El hecho se registró el pasado 2 de agosto del 2021 en el corregimiento de Sortová, en el distrito de Bugaba, cuando la víctima acudió a la casa de su madre donde se encontraba también su tío de 48 años. En medio de una discusión, la joven de 25 años fue agredida en el muslo y el tórax con un pedazo de botella por el hoy investigado.

Las autoridades del Ministerio Público han señalado en los últimos meses que los hechos de violencia doméstica van en aumento en la provincia de Chiriquí, pese a la pandemia que se mantiene por la covid-19.

Versión impresa El primer trimestre de este año, la cifra de casos de violencia doméstica superó al mismo periodo de los años 2019 y 2020.

En marzo de 2019, se presentaron 1,380 denuncias por violencia doméstica , cifra que cayó en marzo de 2020 a 1,140 y para el presente año el número de casos registrados fue de 1,556.

