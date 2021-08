Encuesta LaPatilla: Venezolanos agradecen a atletas criollos por brillar en Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 quedaron en la memoria del mundo entero. Una cita deportiva atípica, marcada por mascarillas, distanciamiento y gradas vacías ante una pandemia por Covid-19 que azota a la humanidad. Con una notable diferencia de horarios, los venezolanos siguieron de cerca el desempeño de la delegación en su paso por Tokio.

Con 43 atletas, la delegación más pequeña desde Sidney 2000, Venezuela escribió una nueva página en la historia del deporte en el país. Cuatro preseas, una de oro con récord olímpico de Yulimar Rojas y tres de plata, Daniel Dhers, Julio Mayora y Keydomar Vallenilla. Además de 6 diplomas olímpicos fue el resultado de la constancia y el trabajo duro de los atletas criollos.

Desde récord olímpico, medallas, diplomas, bicicletas, emotivas historias y protagonistas, una participación que será recordada por muchas generaciones. Y es que los venezolanos agradecen a los criollos su rendimiento y las alegrías a un país que lo necesita, así lo expresaron en la encuesta realizada por nuestro equipo.

El agradecimiento de todo un país

El tiempo se detenía cuando los venezolanos sabían que un atleta criollo haría su presentación en Tokio 2020, las redes se volcaban para hablar de un solo tema y apoyar desde la distancia el esfuerzo de cada uno de ellos.

El 85,7% de los encuestados calificó como “muy satisfactorio” y “satisfactorio” la participación de la delegación tricolor.

Asimismo a través de nuestras redes sociales, los usuarios dejaron sus mensajes de agradecimiento. “Son unos héroes” “A pesar de no contar con el apoyo del estado hicieron su mejor esfuerzo” “Excelente”. Fueron algunas de las palabras que manifestaron.

Historias que inspiran a seguir adelante

Detrás de los nombres de los criollos que hicieron acto de presencia en Tokio 2020 hay una odisea para lograr ser parte de los Juegos Olímpicos. Poca ayuda por parte del régimen de Nicolás Maduro y escasos recursos fueron las historias que hicieron valer más su participación, lo que generó mayor empatía con cada venezolano.

Al preguntar a nuestros encuestados si conocían lo vivido por los atletas, el 68,6% señaló de manera afirmativa mientras que el 28% negativamente.

Desde Ahymara que conquistó sus sueños desde Barlovento. Paola Pérez nado contra la corriente para tener su participación en Tokio. Eldric Sella, que estuvo presente en condición de refugiado. Keydomar Vallenilla y Julio Mayora cargaron la alegría y el orgullo de todo un país. Yulimar Rojas, marcando un antes y un después en la historia deportiva de Venezuela, el resultado de la constancia y el trabajo duro. Daniel Dhers que con su sonrisa y amor por el país demostró lo que son los venezolanos. Antonio Díaz, un campeón que cerró su carrera por todo lo alto. Y así, más de 20 historias que demuestran de lo que están hechos.

¿Un éxito que busca ser politizado?

Tras cada logro obtenido, la cúpula chavista liderada por Nicolás Maduro, lo usaba como propaganda política. Eran grabados al recibir la llamada de Maduro para luego ser difundidas en todas las redes sociales. Repetían una y mil veces “la generación de oro nacida en revolución”.

El 93,4% de los encuestados rechazó las acciones del régimen al politizar los logros de los atletas criollos.

Asimismo, les preguntamos a través de que plataforma disfrutaron los ciudadanos la transmisión de los Juegos Olímpicos, el 52% lo hizo a través de streaming / Youtube, el 30,6% por televisión por cable mientras que el 17,3% por televisión abierta. Cabe destacar que Tves, uno de los medios de la cúpula chavista, era el único canal que contaba con los derechos de transmisión en el país.

El deporte, tampoco es primordial

Un régimen que alardea de logros y éxitos, pero la realidad es otra, complejos deportivos deteriorados, atletas entrenando con escasos recursos y sin las herramientas necesarias para un buen rendimiento, son solo algunas cosas que han venido denunciando desde hace mucho tiempo.

Tal es el caso de la nadadora, Paola Pérez, quien respondió a través de las redes sociales un mensaje enviado por Maduro “Espero que el apoyo sea mejor que el que tuve en todo este ciclo olímpico, en el que no solo nos quedemos en promesas, como la casa que me prometieron por haber ido a Río 2016, confío en que este año será mucho mejor”, respondió la deportista que casi muera de hipotermia en Lima 2019 por no contar con indumentaria adecuada y que tuvo que irse de Venezuela porque no había un buen lugar donde prepararse para Tokio 2020.

Ante esta situación, el 93,4% de los encuestados señaló de manera negativa, la consideración de que el deporte en el país cuenta con la ayuda necesaria. Además, el 84,5% manifestó que el Estado debe adoptar medidas que incentiven y preparen mejor a los atletas.

Es evidente, como los venezolanos disfrutaron la cita olímpica de Tokio 2020. Un evento que paralizó toda una nación y trajo alegrías a un país envuelto en crisis y convulsión.

