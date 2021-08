Cala in Usa la popolazione bianca, è la prima volta dal 1790

Entornointeligente.com / (ANSA) — WASHINGTON, 12 AGO — La nuova America è sempre più anziana e diversificata, con i bianchi che per la prima volta nella storia non contribuiscono alla crescita della popolazione e rischiano di scendere sotto la quota del 60% e addirittura sotto il 50% tra i giovanissimi con meno di 18 anni. E’ il quadro che emerge dai dati del Census 2020, il censimento che l’amministrazione Usa realizza ogni decennio e i cui numeri quest’anno arrivano in ritardo a causa della pandemia. Dati che indicano come sia invece raddoppiata in 30 anni la comunità ispanica, arrivata quasi al 20%, mentre quella afroamericana rimane stabile intorno al 12,5% , con gli asiatici al 6% (negli anni ’90 erano la metà). Nel complesso la popolazione americana nel 2020 era di 331 milioni di persone, con un trend di crescita che negli ultimi dieci anni è il più basso dagli anni ’30. tra i più giovani, quelli sotto i 18 anni. (ANSA).

