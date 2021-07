Pese a cierre de vías, no dicen cuándo se inician trabajos Duarte con París

Entornointeligente.com / Las autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunciaron el cierre del primer tramo de la Duarte con París que será intervenido para resolver esa intersección, sin embargo, a los comerciantes no se les dijo cuándo se inician los trabajos.

La entidad informó que desde ayer sería cerrado el tramo desde la calle Jacinto de la Concha hasta la José Martí y ofreció vías alternas para los conductores que acostumbran transitar por la zona.

“Debido a la restricción de la circulación en las vías señaladas, recomendamos usar las rutas alternas y desde la Av. Duarte utilizar las calles Baltazar de los Reyes y la Juana Saltitopa”, informó el Intrant en sus redes sociales. Diario Libre realizó ayer un recorrido por la zona que será intervenida y las actividades se desarrollaban con normalidad. Los vendedores y compradores se confundían debajo del elevado negociando mercancías, principalmente ropas y tenis y otras prendas de vestir.

Martina Pimentel, dirigente de la Asociación de Buhoneros de la París, dijo que no tienen la certeza de que los trabajos de la primera etapa comenzarían este lunes y aclaró que la información que tienen es de que serán iniciados en los próximos días.

“En la última reunión que tuvimos nos dijeron en los próximos días se va a iniciar el cierre y exactamente eso nosotros le dijimos a los compañeros, pero como ya se sabe que en el acto que se hizo aquí el 28, era dando inicio para que todo esto se diera, la mayoría de los buhoneros tienen conocimiento de que se iba a comenzar a trabajar, pero no sabemos el día”.

Manifestó que inicialmente se les informó que la vía alterna era la calle Barahona para circular oeste-este hasta el puente para las personas que cruzan a Santo Domingo Este. Por su lado, José Antonio Méndez, presidente de la Asociación de Buhoneros del Distrito Nacional, tampoco tiene información de cuándo se iniciarán los trabajos. “Oficialmente del Ayuntamiento no hemos recibido la información, no sabemos que día es, pero sabemos que puede ser hoy, mañana, pero no nos han avisado, nos enteramos de las rutas alternas porque nos enteramos en el diario”, sostuvo el dirigente.

Compartir este elemento Acto de apoyo a transformación El pasado 28 de junio fue celebrado un acto para dejar iniciados los trabajos en la Duarte con París que insumirían un millón de dólares en su primera etapa desde la calle Jacinto de la Concha hasta la Duarte. Lo encabezaron el presidente Abinader, Carolina Mejía y David Collado.

