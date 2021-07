Orientación Vocacional

Entornointeligente.com / La elección de una carrera es una de las decisiones más importantes que deben enfrentar los jóvenes al egresar del colegio. Obtener un buen puntaje en el examen convocado por la Senescyt para el ingreso a la Educación Superior no sirve de mucho si el bachiller no sabe qué carrera estudiar. Por eso, los expertos en orientación Vocacional recomiendan profundizar el proceso de elección de la carrera, y no solo quedarse con lo que los colegios recomiendan en esa materia. Decisión en la que deben considerarse varios factores, entre ellos, los intereses, las capacidades que cada uno tiene, la vocación y las perspectivas de desarrollo profesional que ofrece una determinada carrera al insertarse en el mundo laboral.Tomar una buena decisión requiere de un proceso de autoanálisis e información que no muchos saben hacer, por lo que es fácil caer en la lógica del que es bueno para la matemática, debería estudiar ingeniería; si escribe bien, entonces periodismo. Por eso, si debes elegir una carrera ten en cuenta estos consejos.

Un buen paso para encontrar respuestas a las continuas interrogantes de qué y cómo elegir la profesión, es el test vocacional. Esta prueba, que es realizada por psicólogos especializados, es un instrumento que generalmente da excelentes resultados.

Es recomendable que el Ministerio de Educación y las autoridades de los colegios pongan énfasis en los servicios de orientación vocacional. Un chico que termina la secundaria con capacidad de decisión, no solo podrá elegir con mayor rapidez, sino que también estará en mejores condiciones para desarrollarse.

El gran objetivo de la orientación vocacional es ayudar a los jóvenes a descubrir sus capacidades e intereses en una determinada actividad ocupacional o profesión. La orientación vocacional es un proceso que no surge de manera espontánea, sino que se desarrolla en el tiempo.

Qué se quiere estudiar es un tema que se debiera reflexionar durante toda la enseñanza media, no es recomendable pensarlo a última hora.

