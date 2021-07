Gato salidor y primer celo

Me regalaron una perrita con cruce de Chihuahua y Pekinés, está en el primer celo, que me puede decir de este cruce y si es apta para operarse. Gracias.

Soraya B

Tengo en mi consulta varios clientes que tienen este tipo de cruce y son muy bonitos salen pequeños y con carácter, porque ambas razas son de temperamento fuerte.

En cuanto a si puede operarse o no, no me específicas qué tipo de operación es, pero si es la castración, a todas las razas puras o cruces se les practica esta cirugía.

Buenas tardes Dr. Edwin. Tenemos un gato que es él bebe de la casa, ya tiene dos años, desde hace unas semanas lo dejaban salir por las noches, hace tres noches salió y volvió como de costumbre al otro día temprano sin embargo, en esta ocasión vino triste (no tiene golpes ni heridas) solo quiere estar acostado en un mismo lugar, duerme todo el día y casi no ha comido nada

¿Qué cree usted que le haya pasado al gato? Esperamos su respuesta.

La conducta que está presentando tu gato es debido a la presencia de gatas en celo en el área donde vives, por eso la insistencia en salir de la casa, no está comiendo, su cambio de actitud y de toda su conducta en general.

Te recomiendo que si no lo vas a reproducir, que lo castres y así tu gato no va sentir la necesidad de ir tras las gatas en celo, y también resuelves otro problema y es que al salir de la casa corres el riesgo de que lo choque un carro, lo envenenen o cualquier otra cosa.

