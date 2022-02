VER Lakers vs. Warriors EN VIVO: sigue el partido por la NBA 2021-22

Entornointeligente.com / Lakers vs. Warriors se miden EN VIVO este sábado 12 de febrero desde las 8.30 p. m. (hora peruana) por la NBA 2021-2022. Este encuentro se jugará en el Chase Center y contará con la transmisión de NBA League Pass. Además, puedes seguir las incidencias de este cotejo a través de la web de La República Deportes.

Lakers vs. Warriors: punto a punto Equipos 1Q 2Q 3Q 4Q Total Lakers 11 Warriors 19 Lakers vs. Warriors: transmisión EN VIVO Lakers vs. Warriors: ficha del partido Partido Lakers vs. Warriors ¿Cuándo juegan? Sábado 12 de febrero ¿A qué hora juegan? 8.30 p. m. ¿Qué canal transmite? NBA League Pass ¿Dónde juegan? Chase Center Lakers vs. Warriors: alineaciones probables Lakers: Russell Westbrook, Avery Bradley, Trevor Ariza, LeBron James y Anthony Davis.

Warriors: Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga y Kevon Looney.

PUEDES VER: ¡Lo celebra el hincha! Estadios de Lima y Callao habilitados para usar el 80% de aforo ¿A qué hora juega Lakers vs. Warriors por la NBA? Perú: 8.30 p. m. Colombia: 8.30 p. m. Ecuador: 8.30 p. m. México: 7.30 p. m. Bolivia: 9.30 p. m. Venezuela: 9.30 p. m. Paraguay: 9.30 p. m. Chile: 10.30 p. m. Brasil: 10.30 p. m. Argentina: 10.30 p. m. Uruguay: 10.30 p. m. España: 2.30 a. m. (al día siguiente). ¿Dónde ver Lakers vs. Warriors EN VIVO ONLINE GRATIS? Perú: NBA League Pass Argentina: NBA League Pass Estados Unidos: : Spectrum SportsNet y NBA League Pass Bolivia: NBA League Pass Brasil: SporTV 2, TNT Sports, Gaules Chile: NBA League Pass Colombia: NBA League Pass Ecuador: Star Plus y NBA League Pass Paraguay: Star Plus y NBA League Pass Uruguay: Star Plus y NBA League Pass Venezuela: Star Plus y NBA League Pass México: Star Plus y NBA League Pass España: NBA League Pass. NBA EN VIVO por internet: ¿cómo ver el juego Lakers vs. Warriors? Si quieres VER la transmisión por internet del NBA EN VIVO ONLINE , Larepublica.pe hará un minuto a minuto con todas las incidencias del evento. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.

PUEDES VER: “Cris goodbay”, la prensa inglesa apunta a una posible salida de ‘CR7′ del United ¿Dónde se jugará el partido de Lakers vs. Warriors? El lugar donde se disputará el Lakers vs. Warriors por la temporada regular de la NBA 2021/2022 es el Chase Center, ubicado en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos.

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com