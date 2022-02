Venezuela es tachado como un país corrupto por no rendir cuentas

Entornointeligente.com / Venezuela está reseñado entre los países más corruptos del mundo, conforme con el informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Para 2021, Venezuela alcanzó una calificación de 14 puntos en una escala de 100, donde 0 representa la más alta percepción de corrupción. «Lamentablemente, como años anteriores, es una calificación pésima. Es de las cuatro peores», afirmó Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela. En efecto, Venezuela ocupó el cuatro lugar de forma ascendente, solo fue menos peor que Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11), las más bajas puntuaciones entre los 180 países evaluados. En conversación con Radio Fe y Alegría Noticias, De Freitas indicó que el país salió «raspado» en la clasificación de la organización por razones como la falta de transparencia y rendición de cuentas. «Lo que indica el índice al tener un nivel tan bajo es que no hay ninguna institución que esté fuera de esa percepción terrible: ni gobierno nacional, regional, local, ni ningún Poder Público», apuntó. Las instancias públicas desde el 2015 no publican la rendición de cuentas y no han sancionado al Ejecutivo por esa opacidad, según refirió. No hay sanciones para altos mandos De Freitas reconoció que en ocasiones se sanciona la corrupción, pero suelen ser casos de personas que traicionan al gobierno. Dijo que desde hace años la Asamblea Nacional no interpela a ningún funcionario público importante, mientras que la Controlaría de la República y el Tribunal Supremo de Justicia callan. «En Venezuela se ha institucionalizado la corrupción porque desde hace muchos años se ve el robo, abuso, el soborno, la extorsión, decisiones públicas con beneficios a grupos particulares y no tienen sanción», añadió. «No se abren los casos de afuera que involucran más de 150 mil millones de dólares, (según estimación de la organización). Venezuela se ha convertido en una protección para personas que está persiguiendo la justicia internacional», finalizó.

