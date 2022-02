UFC 271: Israel Adesanya vs. Robert Whittaker 2 resultados en vivo

Entornointeligente.com / Israel Adesanya se convirtió en campeón de peso mediano de UFC el 6 de octubre de 2019 en UFC 243 , cuando bailó hasta el octágono y luego noqueó a Robert Whittaker .

El sábado, Whittaker tiene la oportunidad de recuperar su título cuando tenga su revancha con Adesanya en la pelea estelar de UFC 271 en Houston.

La UFC en ESPN+ Suscríbíte a ESPN+ para obtener eventos exclusivos de UFC en vivo , pesajes y más; Ariel and the Bad Guy ; Dana White’s Contender Series ; y contenido de MMA exclusivo (sólo para EE.UU.).

Adesanya (21-1), quien defenderá su campeonato por cuarta vez, peleó por última vez en junio, cuando derrotó por decisión unánime a Marvin Vettori . El campeón es el No. 2 en el ranking de MMA masculino libra por libra de ESPN .

Whittaker (23-5) ha ganado tres combates seguidos desde que perdió su campeonato, más recientemente por decisión unánime sobre Kelvin Gastelum en abril pasado. Whittaker ocupa el segundo lugar, detrás de Adesanya, en el top 10 de peso mediano de ESPN .

El evento coprincipal de UFC 271 del sábado es un choque de artistas del nocaut de peso pesado entre Derrick Lewis y Tai Tuivasa . Lewis, ganador en cinco de sus últimas seis peleas, es el No. 4 en el ranking de peso pesado de ESPN . Tuivasa ha ganado cuatro combates seguidos.

También en la cartelera, Jarrod Cannonier se enfrentará a Derek Brunson en lo que podría ser una eliminatoria por el título de peso mediano, Bobby Green y Nasrat Haqparast se enfrentarán en una pelea de peso ligero y la pionera de MMA femenina Roxanne Modafferi hace su última caminata hacia el octágono contra la prometedora Casey O’Neill en peso mosca.

Siga a Brett Okamoto, Marc Raimondi y Jeff Wagenheim recapitulando cada pelea o vea la cartelera en ESPN+ PPV .

Pelea en progreso Peso Gallo masculino: Kyler Phillips (9-2, 3-1 UFC, -420) vs. Marcelo Rojo (16-8, 0-1 UFC, +330)

Resultados Peso Semiesado: Carlos Ulberg (6-1, 1-1 UFC) derrota a Fabio Cherant (7-4, 0-3 UFC) por decisión unánime

Peso Gallo masculino: Ronnie Lawrence (8-1, 2-0 UFC) derrota a Mana Martinez (9-3, 1-1 UFC) por decisión unánime

Lawrence tenía el control total, dominando a Martínez durante la mayor parte de los tres asaltos de la pelea. Pero cuando quedaban menos de dos minutos, Martínez derribó a Lawrence con un puño giratorio. Luego, volvió a derribar a Lawrence con una combinación de golpes.

Sin embargo, de alguna manera, Lawrence pudo agarrar a Martínez, aterrizar un derribo y bloquear la remontada. Lawrence se aferró a una decisión unánime (29-27, 29-27, 29-28) contra Martínez en un combate salvaje.

Lawrence derribó a Martínez tres veces en la pelea, dos veces en el segundo asalto. También derribó a Martínez aparentemente a voluntad en lo que pareció, hasta los minutos finales, una clase magistral de actuación.

Lawrence, de 29 años, ha ganado cinco combates seguidos, incluyendo sus dos primeros combates en la UFC. El nativo de Tennessee no ha perdido desde 2016. Martínez, un nativo de Houston de 25 años que tenía a la multitud detrás de él, vio detenida una racha de tres victorias.

Peso Mediano: Jacob Malkoun (6-1, 2-1 UFC) derrota a AJ Dobson (6-1, 0-1 UFC) por decisión unánime

Malkoun se recuperó de un primera round lento para asegurar una decisión unánime y su segunda victoria en el UFC.

El peso mediano australiano no pudo derribar a Dobson en el marco de apertura, a pesar de haberse movido en un bodylock varias veces. Sin embargo, mantuvo su estrategia de lucha pesada en el segundo y tercer asalto y controló a Dobson en el piso durante la mayor parte de la pelea. Los tres jueces anotaron la pelea 29-28 para Malkoun.

Dobson claramente sacó lo mejor de cualquier intercambio llamativo, pero simplemente no pudo mantenerl la pelea ahí. Comienza su carrera en UFC con una derrota, mientras que Malkoun mejora a 2-1.

Peso Gallo masculino: Douglas Silva de Andrade (28-4, 6-4 UFC) derrota a Sergey Morozov (17-5, 1-2 UFC) por sumisión en el segundo round

play 1:54 Silva De Andrade de alguna manera logra la remontada para superar a Morozov El peleador brasileño vino de atrás para vencer al de Kazajstán, luego de sufrir una gran cortada en una primera ronda brutal.

Morozov, cuyo éxito en el pasado se debió a la fuerza de su lucha libre de alto nivel, se anotó una caída temprana con un gancho hábil y pareció enamorarse de sus manos. Le costó.

Silva de Andrade sobrevivió a la caída y a un desagradable corte junto a su ojo derecho para llegar al final del round. Y con los peleadores intercambiando de pie en el round 2, Silva de Andrade lastimó a su oponente con un puñetazo y lo tambaleó con una rodilla en la cabeza. Cuando la pelea se fue a la lona nuevamente, esta vez Silva de Andrade estuvo arriba. Aseguró un estrangulamiento y consiguió el final a los 3:34 del round.

El brasileño Silva de Andrade, de 36 años, ha ganado tres de sus últimas cuatro peleas. Morozov, de 32 años, ha perdido dos de sus últimas tres peleas después de terminar con una racha de cinco victorias.

Peso Welter: Jeremiah Wells (10-2-1, 2-0 UFC) derrota a Mike Mathetha (3-1, 0-1 UFC) por sumisión en el primer round

play 0:57 ¡Debut amargo! Wells sometió fácilmente a Mathetha Solo una ronda le bastó a Jeremiah Wells para vencer al zimbabwense, que no pudo superar el grappling del estadounidense y cayó en su debut en la UFC.

Wells estuvo a punto de cometer una gran metida de pata en el octágono, resbalando y casi cayendo mientras intentaba avanzar en la campana inicial para un ataque. Por suerte para él, no se recuperó rápidamente. Consiguió un paro anticipado.

Wells venció a Mike ” Blood Diamond ” Mathetha con una sumisión de estrangulamiento a los 4:38 del primer round, evitando ser parte del rollo de bloopers de MMA en el futuro previsible. Wells derribó a Mathetha bastante rápido después del desliz inicial, aterrizó un poco de ground and pound, tomó la espalda y luego ciñó el estrangulador.

“Terminé tropezándome, así que tuve que mantener la compostura”, dijo Wells en su entrevista posterior a la pelea.

Wells, de 35 años, tiene marca de 2-0 en el UFC, ambas victorias por paro. El nativo de Filadelfia ha ganado cuatro combates consecutivos y es un ex campeón de peso welter de Cage Fury FC.

Mathetha, una kickboxer consumado de 33 años, es compañero de equipo del campeón de peso mediano de UFC Israel Adesanya en City Kickboxing en Nueva Zelanda. Adesanya, quien pelea en el evento principal de UFC 271, llegó al Toyota Center el sábado temprano para ver la pelea.

Peso Pesado: Maxim Grishin (32-9-2, 2-2 UFC) derrota a William Knight (11-3, 3-2 UFC) por decision unánime

Maxim Grishin logró obtener su segunda victoria en UFC con una decisión de tres asaltos muy olvidable sobre Knight. La pelea tuvo un mal comienzo el viernes, cuando Knight falló el peso por un récord de UFC de 12 libras para lo que se suponía que sería una pelea de 205 libras. Perdió el 40 por ciento de su bolsa por la falla, pero la pelea continuó en el peso pesado.

Knight, quien ha sido conocido durante su carrera en UFC por su poder de nocaut, estuvo muy inactivo en todo momento, y Grishin tomó ventaja con puntaaciones unánimes de 30-27. Los únicos buenos momentos de Knight vinieron con su lucha libre, ya que derribó a Grishin un par de veces. Pero el ruso rápidamente cambió de posición o volvió a subir. Hirió a Knight con golpes en los momentos finales de la pelea.

Grishin ahora tiene marca de 2-2 en el UFC.

A continuación Campeonato Peso Mediano: Israel Adesanya (c) (21-1,10-1 UFC, -280) vs. Robert Whittaker (24-5, 14-3 UFC, +230) Peso Pesado: Derrick Lewis (26-8 1 NC, 17-6 UFC, -190) vs. Tai Tuivasa (14-3, 7-3 UFC, +160) Peso Mediano: Jared Cannonier (14-5, 7-5 UFC, -160) vs. Derek Brunson (23-7, 14-5 UFC, +135) Peso Ligero: Alexander Hernandez (13-4, 5-3 UFC, +145) vs. Renato Moicano (15-4-1, 7-4 UFC, -170) Peso Ligero: Bobby Green (28-12-1, 9-7-1 UFC, -150) vs. Nasrat Haqparast (13-4, 5-3 UFC, +125) Peso Pesado: Andrei Arlovski (32-20 2NC, 21-14 1 NC UFC, -150) vs. Jared Vanderaa (12-6, 1-2 UFC, +125) Peso Mosca femenino: Roxanne Modafferi (25-20, 4-8 UFC, +310) vs. Casey O’Neill (8-0, 3-0 UFC, -400)

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com