Rusia y Ucrania EN VIVO: Biden advierte a Putin que un ataque tendrá “rápidos y severos costos”

El fantasma de una guerra hace que numerosos países occidentales recomienden a sus ciudadanos que salgan de Ucrania . Este sábado, Estados Unidos ordenó a todo su personal no esencial de la embajada de Kiev que abandonen el país debido a la amenaza de una invasión rusa.

Poco antes, Rusia incrementó la preocupación internacional al admitir que está reduciendo su personal diplomático en Kiev, argumentando que se debe a las “provocaciones” ucranianas y de países occidentales.

PUEDES VER: Estados Unidos cree que Rusia invadirá Ucrania en los próximos días En Vivo: Conflicto en Ucrania 13:15 12/2/2022 Biden dice a Putin que atacar a Ucrania tendrá “rápidos y severos costos” En una llamada de una hora y dos minutos entre ambos mandatarios, Biden amenazó con imponer “costes severos” de forma rápida a Rusia en coordinación con sus aliados en Europa si Putin procede con una invasión de Ucrania, informó la Casa Blanca en un comunicado.

13:14 12/2/2022 Biden avisa a Putin que EE. UU. contempla escenarios al margen de la diplomacia Biden avisó a Puti que si bien EE.UU. está preparado para la vía diplomática sobre la situación en Ucrania, el país se encuentra “igualmente preparado” para escenarios distintos a la diplomacia.

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead.



11:44 12/2/2022 KLM suspende sus vuelos hacia Ucrania KLM suspende sus vuelos hacia Ucrania, reportó la agencia AFP.

KLM cancela con efecto inmediato todas sus operaciones a Ucrania debido al "deterioro de las condiciones de seguridad en el país". Es la primera compañía europea en tomar esta medida. La aerolínea opera habitualmente 3 vuelos diarios a Kiev, uno de ellos con pernocta.



11:42 12/2/2022 Siguen las pláticas entre Rusia y EE. UU. El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

El ente destacó que los ministros abordaron las cuestiones de seguridad de interés mutuo. A su vez el portavoz del Pentágono, John Kirby, indicó que ambos discutieron “la acumulación de las fuerzas rusas en Crimea y en torno a Ucrania”.

11:24 12/2/2022 Rusia califica de provocación las especulaciones sobre presunta agresión Putin calificó de provocación las especulaciones respecto a la presunta invasión de Rusia en Ucrania en la conversación con Macron. “Vladímir Putin y Emmanuel Macron también discutieron la situación relacionada con especulaciones provocativas sobre la presunta 'invasión' a Ucrania”, según un comunicado del Kremlin.

11:12 12/2/2022 Luxemburgo pide a sus nacionales que abandonen Ucrania El Ministerio de Exteriores de Luxemburgo pidió a sus nacionales en Ucrania que abandonen el país y desaconseja todo viaje a ese territorio.

11:11 12/2/2022 Ucrania considera que alertas sobre invasión rusa “provocan pánico” El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declaró que las advertencias sobre un ataque de Rusia a su país “provocan pánico y no ayudan” y pidió ver pruebas firmes sobre una invasión.

11:10 12/2/2022 Marruecos también aboga por salir de Ucrania El Gobierno de Marruecos pidió a sus nacionales que se encuentren en Ucrania que abandonen este país “por su propia seguridad”. “En el marco de la situación actual, la embajada de Marruecos en Kiev pide a los ciudadanos marroquíes que se encuentran en Ucrania que abandonen el país por su propia seguridad”, indicó la embajada marroquí en un comunicado.

11:10 12/2/2022 Alemania pide a sus ciudadanos abandonar Ucrania El Ministerio de Exteriores alemán pidió a sus ciudadanos abandonar Ucrania por considerar que no puede descartarse un ataque militar ruso a ese país en los próximos días .

11:09 12/2/2022 Macron dice a Putin que un “diálogo sincero” excluye “una escalada” Macron le dijo a Putin que “un diálogo sincero no es compatible con una escalada militar” en la frontera de Rusia con Ucrania, informó la presidencia francesa.

11:07 12/2/2022 Italia aconseja a sus ciudadanos salir de Ucrania por “precaución” El Ministerio de Exteriores de Italia aconsejó a los italianos que se encuentren en Ucrania abandonar temporalmente el país “como precaución”.

10:26 12/2/2022 España recomienda “seriamente” a sus nacionales abandonar Ucrania El Mministerio español de Asuntos Exteriores recomendó este sábado a los españoles que actualmente se encuentran en Ucrania que consideren “seriamente” la posibilidad de abandonar el país temporalmente ante la volátil situación de seguridad.

En relación con la situación en Ucrania, se desaconsejan los viajes al país y se recomienda a los españoles que se encuentren allí, que consideren la posibilidad de abandonarlo temporalmente.



10:26 12/2/2022 Bélgica insta a sus nacionales a irse de Ucrania “mientras sea posible” El ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica desaconsejó “encarecidamente” este sábado viajar a Ucrania e instó a los ciudadanos belgas que se encuentran en el país a que lo abandonen “mientras sea posible”.

10:25 12/2/2022 Rusia acusa a EE. UU. de “campaña propagandística” sobre ataque ruso El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó este sábado a Estados Unidos de promover “una campaña de propaganda” sobre un supuesto ataque ruso a Ucrania en una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Antony Blinken.

10:24 12/2/2022 Países Bajos urge a sus ciudadanos a salir de Ucrania “lo antes posible” El Gobierno neerlandés urgió este sábado a sus ciudadanos a abandonar Ucrania “lo antes posible” porque consideró que la situación de seguridad en la frontera del país con Rusia “se ha deteriorado aún más”, por lo que también cambió a rojo el color del país en el mapa de recomendaciones de viaje.

10:21 12/2/2022 EE. UU. ordena retirar a casi todos sus soldados Estados Unidos ordenó la retirada “por precaución” de casi todos los soldados que mantenía desplegados en Ucrania para “reposicionarlos en otros lugares de Europa”, anunció el portavoz del Pentágono, John Kirby.

PUEDES VER: Robo de ADN: el motivo por el que Putin y Macron se habrían reunido a 6 metros de distancia En medio de esta alarma general, la diplomacia sigue activándose.

En una llamada telefónica, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken , dijo a su homólogo ruso, Serguei Lavrov , el sábado que los canales diplomáticos permanecían “abiertos” para evitar un conflicto en Ucrania , pero que antes Moscú debe proceder a una “desescalada”.

Una invasión de Ucrania “traería como resultado una respuesta transatlántica decidida, masiva y unida”, agregó Blinken.

PUEDES VER: Biden advierte a Putin: “Si Rusia invade Ucrania ya no habrá Nord Stream 2″ Por su parte, Lavrov acusó a Estados Unidos de querer provocar un conflicto en Ucrania con sus denuncias sobre una inminente invasión rusa, a las que calificó de “propaganda”.

Origen del conflicto entre Rusia y Ucrania Desde 2014, en el este de Ucrania se enfrentan los separatistas respaldados por Rusia con el Ejército ucraniano, un conflicto que ha dejado más de 14.000 muertos.

Las tensiones en torno se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.

PUEDES VER: UE sobre tensión Rusia-Ucrania: Europa vive “el momento más peligroso” desde la Guerra Fría Estados Unidos y países de Europa solicitan retirada de ciudadanos Tanto Estados Unidos como varios países de Europa (Alemania, España e Italia entre ellos) han aconsejado a su respectiva ciudadanía en Ucrania que abandone el territorio “como precaución”.

Rusia realiza ejercicios militares en Bielorrusia Rusia comenzó este sábado nuevas maniobras navales en el mar Negro. Y el jueves inició con Bielorrusia ejercicios militares de 10 días.

“Más de 30 navíos de la flota del mar Negro se hicieron a la mar desde Sebastopol y Novorossiisk, siguiendo el plan del ejercicio”, dijo el Ministerio de Defensa.

PUEDES VER: Rusia logra el apoyo de China en medio de las tensiones con Ucrania y EE. UU. “La finalidad de estas maniobras es defender la costa marítima de la península de Crimea, las bases de las fuerzas de la flota del mar Negro, así como puntos de interés económico del país ante posibles amenazas militares”, agregó.

Sobre las maniobras de entrenamiento que deben continuar hasta el 20 de febrero en Bielorrusia, el Ministerio explicó que su objetivo es “suprimir y repeler una agresión externa”.

Advierten inminente invasión de Rusia a Ucrania Estados Unidos alertó el viernes 11 de febrero que existe “la posibilidad clara” de que Rusia ataque Ucrania la próxima semana, por lo cual ordenó desplegar 3.000 soldados más en Polonia .

Con información de agencias

