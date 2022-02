Ofrecen consejería gratuita contra infecciones sexuales y embarazos no deseados

Entornointeligente.com / La institución ha desplegado diversos puntos de atención donde, además de ofrecer consejería gratuita sobre cómo evitar diversas Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), realiza también tamizajes de VHI y sífilis. Se estima que en el Perú existen 79 mil personas que viven con VIH y el 98.7% de esos casos se transmiten por relaciones sexuales sin protección, por eso la importancia que tiene el uso del condón como medida de protección. Puedes leer también: Solo el 14% de adolescentes y jóvenes varones usa preservativo en relaciones sexuales En la charlas se recuerda que el condón sigue siendo la mejor arma para prevenir estas enfermedades y constituye una herramienta eficaz para evitar embarazados no planificados. En algunas de las sedes se realiza también el descarte del Virus del Papiloma Humano (VPH). Conoce dónde se ubican los puntos de atención, así como los horarios y las pruebas o consejerías que ofrecen en este enlace . Más en Andina: El @Minsa_Peru absuelve las dudas más comunes respecto al buen uso del condón ?? https://t.co/iZVpYJBIbp ?? Exhorta tener cuidado al adquirirlos, guardarlos o utilizarlos para no perder su eficacia frente al VIH y las ITS pic.twitter.com/CldIxo8FOO

