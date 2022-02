O canibal vegetariano

Entornointeligente.com / Após se terem filiado ao Chega, o partido de extrema-direita que nas últimas eleições conquistou 12 lugares no parlamento português, vários imigrantes brasileiros teriam sido vítimas de atitudes racistas e xenófobas por parte dos seus próprios companheiros.

O caso mais conhecido é o da ex-dirigente do Chega na cidade de Braga, Cibelli Pinheiro de Almeida, perseguida por nomes importantes do partido, que se recusaram a aceitar uma brasileira entre eles. Antes dela, também o responsável pelo Chega na cidade da Maia, Marcus Santos, teria sido alvo de ataques racistas.

Leia também: Ator congolês Blaise Musipere fala sobre caso Moïse, racismo e situação do imigrante africano no Brasil: 'Nos veem como miseráveis'

A vitória de Donald Trump em 2016, e a de Jair Bolsonaro dois anos depois, deu forte impulso à extrema-direita em Portugal. Muitos dos imigrantes brasileiros que correram a filiar-se ao Chega quando da sua constituição, em abril de 2019, eram fervorosos bolsonaristas. No Brasil, é provável que alguns deles defendessem propostas xenófobas e racistas. Ironicamente, estão agora sendo atropelados pela sua própria ideologia.

O que aconteceu aos dissidentes brasileiros do Chega vem acontecendo há décadas a muitos portugueses racistas que, viajando ou radicando-se em países do norte da Europa, descobrem com surpresa não serem tão brancos, nem tão europeus, quanto pensavam.

Não tenho ilusões: mesmo tendo passado pela experiência de viver na pele o ódio racista, os brasileiros do Chega dificilmente se transformarão em vigorosos combatentes pelo multiculturalismo e pela diversidade. O mais provável é que gritem contra a xenofobia em Portugal, mas, de regresso ao Brasil, fechem os olhos à perseguição aos congoleses e a outros imigrantes pobres. As raposas não passam a comer capim apenas porque foram perseguidas por leões.

Silvio Almeida: 'As pessoas descobriram que o racismo não é uma patologia. É o que organiza a vida delas'

O episódio serve para ilustrar uma das principais contradições dos movimentos ultranacionalistas, racistas e xenófobos: a dificuldade em estabelecer parcerias internacionais. Uma Internacional Nacionalista é possível, embora improvável, pois seria pela sua própria natureza um oxímoro irônico — como um canibal vegetariano. Steve Bannon, o despenteado guru de Donald Trump, perdeu muito tempo e muito dinheiro (dos outros) a tentar criar uma Internacional Nacionalista e, como se diz em Angola, “desconseguiu”.

PUBLICIDADE A prometida visita de Jair Bolsonaro à Rússia, que deverá ocorrer na próxima semana, é outro episódio revelador deste paradoxo. Desesperado para furar o isolamento que ele próprio criou, Bolsonaro vai a Moscou abraçar um antigo agente da KGB. É o chamado abraço dos afogados. Graças a tal gesto, o Brasil ficará ainda mais isolado e Vladimir Putin ainda mais desmoralizado. Na matemática da vida e das relações políticas há somas que são subtrações.

Privilégio: 'A maioria das pessoas brancas não sabe dizer o que significa ser branco', diz autora de best-seller americano sobre racismo

A ascensão do Chega não pode deixar de ser vista como um sintoma claro de que a democracia portuguesa adoeceu. Convém analisar as causas dessa degradação e encontrar o tratamento adequado. Contudo, não há ainda motivos para pânico. O mais provável é que o partido de André Ventura entre em guerra civil e impluda muito antes das próximas eleições. Até lá, espero que o parlamento português consiga manter aqueles 12 deputados em severo isolamento profilático.

Leia todas as colunas…

