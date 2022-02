Memórias da China: o Império do Meio joga na folia

Entornointeligente.com / O hotel era um gigantesco bolo cor-de-rosa. Tinha ar de ter recebido montanhas quinquenais de delegados do Partido e de ter sido refrescado havia pouco tempo. O espalhafato da cor rosa brilhava sob o sol de Inverno. Ainda decorriam as celebrações do Ano Novo chinês e duas noites antes avistara-se dos terraços um cordão de fogos-de-artifício dispersos por toda a cidade. Duraram até ao amanhecer. Não é inteiramente verdade: durante esse dia e nos seguintes os petardos continuaram e o odor de pólvora andava pelos ares, como um cheiro a guerra civil.

