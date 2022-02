Estado do Rio registra 140 mortes por Covid em 24 horas, maior número em quatro meses

Entornointeligente.com / RIO — Nesta sexta-feira, o estado do Rio de Janeiro registrou 140 mortes por Covid-19. O número é o mais alto desde o dia 9 de outubro de 2021, quando foram contabilizados 141 óbitos. Os dados estão no painel da Secretaria de Estado de Saúde do Rio. Nas últimas 24 horas, também foram somados às estatísticas 11.470 novos casos – o total passa de 1,9 milhão. A soma de mortes no estado chegou a 70.668. A taxa de letalidade da Covid-19 no Rio está em 3,71%. Enquanto isso, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva voltadas para a doença no estado é de 53,2%. Já a dos leitos de enfermaria é de 38%.

De acordo com a 68ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgado nesta sexta-feira, o estado do Rio voltou para a bandeira amarela, classificação de baixo risco para a doença. A análise da Secretaria de Saúde faz a comparação da quinta semana epidemiológica deste ano, 30 de janeiro a 05 de fevereiro, com a terceira, 16 a 22 de janeiro. A região Noroeste continua em bandeira vermelha, de risco alto.

Por outro lado, o mapa desta semana apresenta uma melhora nas regiões Metropolitana I, que saiu da bandeira laranja, que representa risco moderado, para bandeira amarela e Serrana, que estava em bandeira vermelha e agora aparece em bandeira laranja. As regiões Metropolitana II, Baixada Litorânea e Baía da Ilha Grande permaneceram com bandeira amarela. As regiões Médio Paraíba, Centro Sul e Norte continuam em bandeira laranja.

Apesar do número de mortes no mesmo patamar de quarto meses atrás, o secretário de Saúde do estado, Alexandre Chieppe, afirmou em nota que esta edição do mapa de risco consolida ainda mais a queda dos indicadores da Covid-19

— Mostra que a Ômicron já atingiu o pico e agora está em queda sustentável na maior parte das regiões do estado. Nas regiões Norte e Noroeste, ainda estamos com o alerta ligado e, para isso, abrimos dois centros de testagem, um na UPA Campos e outro no Centro Poliesportivo de Itaperuna – afirma.

No período analisado no mapa, as internações tiveram uma redução de 71,34%, saindo de 1.267 para 363 entre as semanas analisadas. Já os óbitos caíram 30,21%, saindo de 321 para 224. Os indicadores apontaram que, no período de 1º a 8 de fevereiro, a taxa de positividade para SARS-CoV-2 em testes RT-PCR realizados em unidades de saúde de todo o estado foi de 50%.

