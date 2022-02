El Estafador de Tinder: qué nos enseñó el documental sobre las “estafas por amor”

Entornointeligente.com / Por: Infobae

El exitoso documental ha traído al público un nuevo término del que debemos estar más alertas ahora, sobretodo en la era digital en la que no es raro conocer a alguien de manera online. Si quieres saber qué es una estafa por amor/romance continúa leyendo la siguiente nota, en la que también te explicaremos cómo evitar caer en una y qué hacer si te ocurre.

¿QUÉ ES UNA ESTAFA POR AMOR/ROMANCE?

Una estafa por amor/romance es un tipo de fraude que está cobrando cada vez más popularidad con el pasar de los años. Consiste en hacerle creer a alguien que ha encontrado el amor verdadero en un lugar casi imposible (internet). Pero en realidad todo es un truco orquestado por un criminal o cibercriminal. Estos timadores se aprovechan del anonimato que les brinda estar detrás de una pantalla para crear una identidad falsa con el objetivo de ganarse el afecto y confianza de su víctima para luego quitarles su dinero,

Se calcula que sólo el año pasado hubo un aumento del 80% de las estafas por romance en los Estados Unidos, lo cual llevó a la cifra récord de 547 millones de dólares en pérdidas por esta práctica y esta cifra no es sólo por dinero en efectivo, sino también incluye otras formas cómo mediante giftcards o criptomonedas. De acuerdo a la Federal Trade Comission (FTC) de Estados Unidos, la mayor suma del año pasado se pagó en criptomonedas y fue por un total de 139 millones de dólares. Para las autoridades, el aumento del uso de las apps de citas es parte del aumento en este tipo de crimen.

Sin embargo, para el presidente de la página SocialCatfish.com, David McClellan, las aplicaciones de citas no son el único problema, ya que muchas se dan en otras redes sociales como Instagram, Facebook e incluso en sitios de juegos online, ya que los estafadores se aprovechan de cualquier lugar en el que puedan hablar con alguien para intentar entablar una conversación y estafarlos después.

CÓMO IDENTIFICAR UNA ESTAFA POR ROMANCE

Según la FTC, en el 2021 hubo un aumento de las estafas por amor en personas entre las edades de 18 a 29 años. De acuerdo a los reportes, la mayoría fue víctima porque nunca pensó que les podía pasar a ellos, por eso es importante tomar en cuenta las siguientes señales de alerta para poder evitarlas:

-Los estafadores sueles decir que viven y trabajan en el extranjero o que viajan mucho por su trabajo, por ejemplo: son pilotos, trabajan para compañías internacionales, son militares enviados a otros países, etc.

-Le piden dinero a sus víctimas para pagar vuelos para ir a verlos, para algo relacionado al trabajo, cuentas con médicos o abogados.

-Piden que les transfieran el dinero por medio de gift cards de Amazon, Google Play o iTunes para que no haya un rastro directo hacia su cuenta de banco y no vean su nombre real (si están utilizando uno falso)

CÓMO EVITAR CAER EN UNA ESTAFA DE AMOR

Existen algunos pasos que puedes seguir para evitar caer en alguna de estas estafas, intenta aplicarlos siempre que converses de manera online con alguien que no conozcas o incluso si lo has visto una vez pero no lo conoces del todo.

-Nunca le envíes dinero o regalos a alguien que no has conocido en la vida real.

-Si te piden que les mandes dinero, deja de contestarles de inmediato.

-Busca el perfil de la persona para ver si su nombre o datos aparecen en alguna otra página que revele información adicional sobre ellos.

-Hazles muchas preguntas y confía en tu instinto si sientes que algo no encaja. La aplicación de Tinder recomiendo bloquear y reportar el perfil de alguien que te parece raro.

-Busca la foto de la persona con la que estés hablando en Google, no solo su nombre, para ver si es una imagen editada o le pertenece a otra persona.

-Habla con alguien en quien confíes sobre la nueva persona que estas conociendo y escucha lo que te sugieren o si tienen alguna preocupación sin ponerte a la defensiva.

