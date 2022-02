Covid-19: Vacunatorio Plaza Norte de EsSalud alcanza el millón de inmunizados

Entornointeligente.com / El adulto mayor de 67 años llegó sin temor al punto de vacunación, ubicado en el distrito de Independencia, para completar su esquema de vacunación y así reducir riesgos de presentar cuadros graves en caso de contagiarse con el mortal virus. Puedes leer también: EsSalud recorre ministerios, supermercados y cárceles para vacunar contra el covid-19 El acontecimiento fue celebrado por los médicos, enfermeras y técnicos de la salud, que consideraron que el hecho contribuye a fortalecer la cultura de prevención de la salud ante la temida enfermedad. “Me siento muy contento. Quiero invitar al resto de conciudadanos a que venga a los vacunatorios a completar sus vacunas porque nos ayuda a combatir la COVID-19”, señaló emocionado el señor Araujo. El vacunado un millón recordó los días de cuarentena que tuvo que pasar con su familia hasta que llegaran las vacunas y felizmente pudo hacer trabajo remoto en casa. “No duden de las vacunas porque van a elevar nuestro sistema inmunológico y a protegernos de la enfermedad. Vengan sin temor, ese es el secreto”, subrayó. Desde las 4 a.m. hasta la medianoche El gerente de la Red Prestacional Sabogal, Edgard Miguel Siccha, destacó que, desde su puesta en funcionamiento, el 10 de marzo de 2021, el vacunatorio Plaza Norte se ha convertido en uno de los principales centros que registra mayor demanda de vacunas, especialmente de la población de Lima norte y alrededores. “Estoy emocionado por el calor humano que brindan todos los trabajadores asistenciales y administrativos que laboran en el vacunatorio que tiene la mayor cantidad de personas inmunizadas. Desde las 4 am hasta la medianoche, estamos trabajando para atender de la mejor manera a la población” señaló. Puede leer también: Minsa: mascarillas deben registrar fecha de vencimiento en sus empaques El vacunatorio cuenta con 40 módulos instalados y más de 200 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, técnicos de enfermería y psicólogos, quienes día a día llevan a cabo el proceso de inmunización y orientación en salud mental, con vocación de servicio y esmero a asegurados y no asegurados. “Exhorto a la población a que se vacune contra el coronavirus y sus variantes, principalmente los niños que volverán a clases presenciales y tiene que estar protegidos. Todas las vacunas tienen una alta efectividad”, enfatizó el funcionario. A su turno, la licenciada Jenny Judith Arzapalo Roque, coordinadora del vacunatorio Plaza Norte, destacó la calidad humana y compromiso de los 250 profesionales que laboran en el lugar, que desde la madrugada preparan el proceso de inmunización que termina para ellos a la medianoche. “El más valioso regalo es el agradecimiento de las personas que vienen a vacunarse. A lo largo de este tiempo, hemos tenido una persona de 102 años que vino por su primera dosis así como un niño de 5 años que me agradeció con una galletita”, recordó la licenciada. Asimismo, apuntó que “la estadística ha demostrado que la vacuna ha detenido la nueva ola de contagios, salvando muchas vidas de nuestros compatriotas, Invoco a la población a que venga a inmunizarse por un Perú saludable”. Más en Andina: ?? El Ministerio de Salud ( @Minsa_Peru ) realiza la vacunación y prueba de descarte de covid-19 a niños y adultos en los exteriores del Parque de las Leyendas. ?? https://t.co/cUhkKd6f7J Foto: ANDINA/Vidal Tarqui pic.twitter.com/AiA4XROqy0

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) February 12, 2022 (FIN) NDP/KGR Publicado: 12/2/2022

