Aprovechando que el 14 de febrero se respira ese aire de amor y romance, has decidido que no hay mejor día para dar el paso que este, pues entonces te damos algunas sugerencias importantes para que sepas cómo invitarla a salir en San Valentín sin quedar mal.

Puede parecer tonto, pero asegúrate de que ella realmente no tiene pareja o de que no está saliendo con nadie, es importante saber que está totalmente disponible, de lo contrario pasarás por la situación de recibir un tajante no como respuesta

Como estratega tantea la zona. Unos días antes de San Valentín saca la conversación de que planes tienen para ese día y escucha lo que ella tiene para decir, puede que no tenga pareja pero eso no implica que no tenga planes, de pronto otro la invito a salir, quizás quedó con algunas amigas, necesitas saber que el camino está despejado

Consulta cuál es su opinión acerca de San Valentín. Muchas personas lo ven como una fecha súper romántica, pero para otros es un truco publicitario de lo más desagradable, si ella es del segundo grupo puede que invitarla a salir este día le parezca una completa estupidez, cuidado con este detalle

Ya seguro de que no tiene pareja, ni planes, ni ningún resentimiento contra el pobre santo, entonces es momento de invitarla a salir. Simplemente acércate y dile, de forma calmada y casual, “oye ya que no tienes planes, te gustaría salir conmigo ese día”, no lo hagas ver como algo demasiado formal, hazla sentir que tienes interés pero que el encuentro será casual

Si la respuesta es positiva planea una salida agradable, a un lugar en el que puedan conversar y divertirse. Te sugerimos que no lo hagas demasiado íntimo o romántico, pues ella podría incomodarse, además si la situación prospera ya tendrás tiempo de citas más románticas

Si la respuesta es negativa no pasa nada, no hay que darle demasiada importancia al asunto, quizá ella no se siente cómoda saliendo con alguien ese día en particular, quizá no es el momento para dar un paso más adelante, pero ¿cómo saberlo si no te arriesgas?

MANOS A la obra

Aparta los nervios o la solemnidad, una vez seguro de que el camino está despejado anímate a dar el paso.

