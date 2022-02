'Boom' da traição: aplicativo de encontros extraconjugais vê número de usuários no Rio quadruplicar em um ano

Entornointeligente.com / RIO — O próximo domingo marca uma data pouco conhecida até mesmo dos casais mais apaixonados: o Dia Mundial do Casamento. Celebrado no segundo domingo de fevereiro — há divergências quanto à data e alguns sites apontam a comemoração em 12 de fevereiro —, o dia é dedicado especialmente para os cônjuges. No entanto, parece que muitos casais não estão afim de uma festinha em casa. O aplicativo Gleeden, voltado para encontros discretos de pessoas comprometidas, viu o número de usuários quadriplicar no Rio em 2021.

Carnaval em abril: Prefeitura do Rio divulga calendário oficial com as datas dos desfiles das escolas de samba para este ano

O estado é o segundo do país com o maior número de assinantes: são 45 mil comprometidos que, de certa forma, estão atrás de uma aventura fora do casamento. Mas sempre no sigilo. No ranking fluminense, a capital aparece em primeiro lugar seguida pelas cidades de Niterói, Petrópolis, Resende, Cabo Frio e Barra Mansa.

— Traições podem ter motivos individuais, como insegurança ou baixa autoestima, ou do relacionamento, como conflitos constantes ou falta de admiração e atração pelo parceiro. Muitas vezes quem trai não busca o fim do relacionamento, mas sim uma salvação. É como se fosse uma fuga para não olhar para a própria relação, uma maneira de sair da realidade de casa. É claro que isso não é uma justificativa e nem um incentivo, mas isso pode sim acontecer — explica a psicóloga Renata de Azevedo, especialista em relacionamentos.

Vacina: Rio aplicará quarta dose um ano após a terceira

A psicóloga Vanessa Gebrim aponta ainda outros motivos:

— A busca por novidades ou a falta de amor no relacionamento, impedindo o término por indecisão, podem levar a traições. Pessoas impulsivas ou com raiva também estão mais propensas a pular a cerca. A necessidade de trair pode também estar ligada a algum transtorno, que precisa ser investigado clinicamente — detalha.

Para a representante comercial Flor (nome fictício), de 35 anos, vingança contra o marido foi o motivo para ela entrar no aplicativo, em maio do ano passado. Flor conta que descobriu um caso extraconjugal do parceiro e quis pagar com a mesma moeda. De lá para cá, foram vários encontros. E o casamento segue mantido.

PUBLICIDADE — Perdoei, ele prometeu não repetir o erro, mas não fiquei em paz. Foi quando vi um anúncio do aplicativo num site e fiz o meu cadastro. Hoje me sinto mais realizada, mas confesso que às vezes fico culpada por fazer isso com ele. Mas quem me garante que ele também não segue me traindo? Acho que estamos felizes assim.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com