Blindados da Polícia Rodoviária Federal foram usados em operação na Vila Cruzeiro’

Entornointeligente.com / RIO — A Polícia Rodoviária Federal disponibilizou nove veículos blindados para que os agentes realizassem o cerco na Rua Aimoré, na comunidade do Parque Proletário, que faz parte do Complexo da Penha, na Zona Norte, onde os criminosos foram cercados, nesta sexta-feira, durante operação da Polícia Militar, em conjunto com a PRF que deixou oito mortos na comunidade. Os veículos são chamados de ‘Caveirinhas’, em comparação ao caveirão das polícias Militar e Civil.

Aulas suspensas: Operação policial na Vila Cruzeiro fecha clínicas da família e escolas nesta sexta-feira

Durante a perícia, agentes das duas corporações conversavam sobre como o veículo ajudou na ação. Por serem menores e terem maior mobilidade, foi possível que os policiais chegassem no alto da Rua Aimoré, onde os criminosos estavam baseados, passando mais rapidamente pelas barricadas e sem o mesmo barulho de motor que o caveirão produz.

— Eles são menores e dá para carregar quatro agentes com armas em posição de confronto imediato e podem passar ao lado das barricadas. Foram fundamentais para que nos aproximássemos e fizéssemos o cerco. Quando os bandidos perceberam pelos fogos que havia policiais na comunidade, já estavam cercados — explicou um agente do Bope no local.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com