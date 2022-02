Arequipa: Sunafil paraliza obra de colegio en Socabaya por poner en riesgo a trabajadores

Entornointeligente.com / La intervención se hizo en la Institución Educativa N° 40205 Manuel Benito Linares Arenas y que viene siendo edificada por la empresa Ingeniería en Proyectos Construcciones y Telecomunicaciones Contratistas Generales S.R.L. Durante el recorrido de los inspectores de Sunafil se observó que la empresa no brindaba condiciones de seguridad a 27 de los 99 trabajadores que se encontraban en el lugar de la intervención. Se detectó que las zonas de trabajo prescindían de barandas rígidas de protección, las escaleras no estaban aseguradas, y los trabajadores no tenían conocimientos ni habían sido capacitados para hacer trabajos en altura. Estas condiciones podían generar la caída de los operarios, afectando su integridad física y pudiendo dejarlos incapacitados. Los incumplimientos de seguridad y salud en el trabajo fueron detectados luego que los inspectores observaran las estructuras, los andamios, el uso adecuado de los equipos de protección personal, así como el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de la covid-19. Acerca de los estándares ocupacionales, los inspectores observaron también la falta de comedor para el total de los operarios y la falta de vestuarios. Desde enero del año 2020 hasta la actualidad, 181 obras de construcción civil fueron paralizadas por los inspectores de la intendencia regional. Estas paralizaciones sirvieron para que 5 814 trabajadores se salvaran de sufrir accidentes por distintos motivos relacionados a la actividad de construcción civil. La Sunafil continuará con las medidas preventivas en las diversas actividades económicas, a través de sus 26 intendencias regionales. (FIN) NDP/LZD También en Andina: ?? El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, llegó a la región Piura para entregar los primeros 20 kits UCI. La entrega de los 9 kits restantes se dará en las próximas tres semanas. https://t.co/IK6ghK7RzK pic.twitter.com/DmTf8EDyy2

