Archivan expediente contra Juan Encarnación Febrero 12, 2022 por J.C La jueza del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Rosalmy Guerrero, archivó la acusación en contra del ex jugador de las Grandes Ligas de Béisbol, Juan Encarnación, por presunto abuso sexual en perjurio de una menor, «Por no existir pruebas en su contra, expresó el tribunal que el archivo fue fundamentado y que detalla el resultado de las pruebas y la carencia de valor».

