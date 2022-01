Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometen en Puerto Rico

Entornointeligente.com / La actriz Megan Fox se comprometió ayer en matrimonio con el rapero Machine Gun Kelly en el hotel Ritz Carlton en Dorado.

La noticia la dio a conocer la propia actriz en las redes sociales al compartir un video donde se ve al músico arrodillarse frente a ella.

Esta sería la segunda ocasión que la actriz daría el sí.

“Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros pero embriagados del amor. Y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí. …y luego bebimos la sangre del otro”, compartió Fox junto al video.

Mientras, Machine Gun Kelly compartió otro video donde muestra el anillo que le entregó.

“Sí, en esta vida y en todas las vidas” 💍 bajo las mismas ramas bajo las cuales nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma. formando el oscuro corazón que es nuestro amor. 1-11-2022″, dijo, por su parte, el rapero acompañado de una foto del anillo que le entregó a la actriz.

