Mandan a sus casas a pacientes en mal estado

Personas infectadas de Co­vid-19 dijeron que están siendo rebotados de cen­tros de salud públicos y privados, pese a que pre­sentaban signos de grave­dad y que en cambio los devuelven a sus casas para que se traten.

Dijeron que esa situa­ción se presenta en clíni­cas y hospitales de San­tiago, como el José María Cabral y Báez, Presidente Arturo Grullón y los peri­féricos que hay en la ciu­dad.

Juan Liriano declaró que hace cuatro días acu­dió a un centro de salud, ya que presentaba fiebre alta, tos seca, dolor corporal y de cabeza, dificultades res­piratorias, atrancamiento de la garganta, mareo y otros síntomas, pero que una doc­tora le recomendó un fár­maco y lo envió a su casa, a pesar de que su estado en ameritaba internamiento.

“Estoy mejor, pero no me gustó eso. Otras personas es­tán pasando por la misma si­tuación, no las quieren reci­bir, las mandan a las casas a tratarse”, lamentó.

A este respecto, el director médico del hospital regional Cabral y Báez, de Santiago, Manasés Peña, afirmó que los pacientes de centros pú­blicos y privados se les aplica un protocolo para definir la conducta a seguir con ellos.

“Ese protocolo incluye pruebas de laboratorio, to­mografía, un análisis de his­toria de salud completa pa­ra ver qué síntomas tiene, si está vacunado o no, si su­fre de alguna enfermedad y que todo eso se recoge en el diagnóstico”, explicó Peña.

Subrayó que los pacien­tes que sufren de alguna enfermedad y que tienen síntomas graves como difi­cultades respiratorias, se les hacen tomografías para ver cómo están sus pulmones y que si esos organismos están limpios, califican para po­nerlos en un tratamiento co­rrecto y que tras recetarle los medicamentos indicados, son enviados a las casas pa­ra que regresen en siete días.

Peña sostuvo que los pa­cientes que están vacuna­dos y presentan los síntomas del virus, se les pone un tra­tamiento ambulatorio y que por lo regular su estado se valora por las consultas de neumología.

Expresó que según la gravedad del paciente, se determina si califican para aislamiento que puede ser en un hospital de segundo nivel.

Los pacientes que tienen dificultades serias respi­ratorias y que ya están saturando o que tienen daño en las tomografías son ingresados en los centros de salud públi­cos y privados.

