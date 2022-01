Las embarazadas con Covid pasan penurias en clínicas

Entornointeligente.com / Gran preocupación reina en sector de los gineco-obstetras por la gran can­tidad de embarazadas que no se vacunaron y presen­tan complicaciones con la variante Ómicron y la fal­ta de camas en las clíni­cas y hospitales, así como el personal de salud para darle asistencia.

La inquietud la externó el doctor César López, pre­sidente de la Sociedad Do­minicana de Ginecología y Obstetricia, quien planteó una alianza entre el sec­tor público y privado para garantizar la asistencia a esas embarazadas.

El especialista subra­yó la merma laboral que hay, porque entre el 30 al 40% del personal de sa­lud de muchos centros es­tá contagiado con el coro­navirus, incluido él y tres miembros de su familia, salvo que en su caso tiene las tres vacunas y solo pre­sentan síntomas leves.

“A la mayoría de los cen­tros les faltan médicos porque hay un 30 o 40% de muchos centros hospi­talarios y clínicas que es­tán afectados”, apuntó.

Dentro de sus pacien­tes, tiene 10 embarazadas de alto riesgo con Covid, de las cuales siete están en el primer trimestre de ges­tación; dos con el segundo trimestre y una del tercer trimestre, a punto de dar a luz.

Sobre el rebote El especialista plantea la necesidad de evitar que las embarazas no tengan pa­ra donde “coger” en ca­so de complicaciones, ya que la mayoría de las clíni­cas no tienen unidad Covid y cuando la tienen, ponen reglamentos individua­les, donde por ejemplo si es prematuro o embarazo complicado, no las atien­den.

“Eso hay que saber hi­lar el reglamento en tiem­po de pandemia. Se de­be garantizar la asistencia a la mujer embarazada en extremo cuidado que se le garantice que van encon­trar el servicio”, afirmó Ló­pez.

Deploró que cuando hay situaciones críticas se li­mite la asistencia y las ca­mas para las embarazadas, a quienes exhortó, al igual que a los ginecólogos, a completar el esquema de vacunación.

Dijo que el Covid ha de­mostrado que tiene una predilección para muje­res embarazadas “y agra­va el comportamiento del embarazo, porque au­menta la preeclamsia, la hemorragia, aumenta to­do, los fenómenos troco­embólicos, que de por sí están aumentados en el embarazo. Ahora con es­te resurgir, ha ocurrido lo que temíamos, cantidad de mujeres embarazadas que no se vacunaron, que son las que hoy están dan­do problemas con el Co­vid”, también las que tie­nen una sola dosis o no se pusieron ninguna vacuna, o tienen una segunda dosis de dos o tres días.

Al personal de salud Alertó al personal de salud que son los que están en la línea de fuego a que se va­cune, ya que las autorida­des le han dado todas las oportunidades, ya que en este país hay vacunas que hasta sobran.

Salud Pública ha reporta­do que 1,791 embarazadas han dado positivo al Covid y 2,095 trabajadores de la salud.

En Santiago se registran casos de pacientes afecta­dos por Covid-19 que están siendo enviados a sus casas por el personal médico a pe­sar de que presentan sín­tomas como agotamiento, fiebre, tos persistente, de­caimiento general y otras manifestaciones clínicas que sugieren la necesidad de reposo en cama.

SEPA MÁS Rusia espera lo peor Las autoridades rusas dieron el martes la voz de alarma ante el inmi­nente aumento de las infecciones por el coro­navirus debido a la va­riante ómicron, alta­mente contagiosa, pero se abstuvieron de anun­ciar nuevas restriccio­nes en un país en el que existen muy pocos lími­tes, a pesar de estar muy afectado. Rusia ya tiene el mayor número de de­cesos por la pandemia en Europa, con más de 317.000 muertos. Las infecciones y las muer­tes comenzaban a dismi­nuir en el país.

