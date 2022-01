Expareja del exboxeador Juanma López no desea declarar en el juicio

Entornointeligente.com / Andrea Ojeda, expareja del exboxeador puertorriqueño Juan Manuel «Juanma» López, expresó su deseo de no declarar contra el deportista en el juicio por violencia de género.

Medios locales recogen el testimonio de la mujer ante la jueza Ana Cruz, momento que aprovechó para asegurar sentirse presionada por la Fiscalía para participar en el juicio.

La expareja de Juanma, dijo entender el interés de la Fiscalía tras la publicación por su parte de videos en las redes sociales en los que denunciaba los hechos.

Sin embargo, admitió sufrir gran ansiedad desde su denuncia.

También puede leer: Banda sonora de «Encanto» entra como número 1 de la lista Billboard «Siento que yo no he sido escuchada y que he sido presionada. En muchas reuniones con las personas que se supone me defiendan no hemos tenido buena comunicación. A mí me han humillado, me han gritado y me han tratado mal», dijo ante la jueza.

La magistrada aclaró a la expareja de Juanma que la orden para que se presentara a declarar responde a la directriz del tribunal y no a una estrategia de la Fiscalía.

Por su parte, Juanma se declaró el pasado octubre no culpable en el caso de violencia de género contra su expareja.

Juanma se declaró no culpable de los siete cargos en su contra por supuestas violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica.

En este sentido, López se enfrenta seis cargos de violación al artículo 3.1 (maltrato) y uno por el artículo 3.3 (maltrato mediante amenaza) de la Ley 54 de Violencia Doméstica de Puerto Rico.

Asimismo, Ojeda alegó a través de las redes sociales ser víctima de maltrato por parte del exboxeador.

Además, presentó imágenes de unos golpes que, presuntamente, le causó López.

EFE

Visite nuestra sección de En el Chisme

Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com