El duro relato del alcalde de Huechuraba tras estar internado por covid: “En ese momento me dije no me puedo morir”

Entornointeligente.com / Tras contagiarse por la variante delta de covid-19, el alcalde de la municipalidad de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD), se dirigió a la Clínica Alemana, para ser atendido y no salió de ahí por 25 días. El jefe comunal comentó que se infectó en su lugar de trabajo, donde otros funcionarios también resultaron positivos.

Cuadrado no se encontraba con la dosis de refuerzo y -en conversaciones con radio Cooperativa- relató que dos semanas antes de dar positivo le tocaba la inoculación. “Postergando lo personal por lo colectivo, justo en esa época me tocó ir el día a Iquique ir y volver, al día siguiente partí a Concepción y así se me pasaron dos semanas”, narró.

25 días internado en la clínica

El alcalde dice no haber dimensionado la gravedad del virus hasta padecerlo , detalló que el proceso fue rápido, durante el primer día que lo internaron en la clínica le pusieron oxígeno, y así fue hasta que le pusieron la máscara de ventilación, luego de eso recuerda que “me comunican que me van a intubar y ahí tomé la dimensión de la gravedad de lo que era, en ese momento dije no me puedo morir , uno piensa porque igual puede pasar”.

Estuvo 10 días con ventilación mecánica y cuando despertó dice que pensó que era ” un delirio , imaginaba que estaba en Puerto Natales, tuve conversaciones con personajes que nunca he conocido, todo en un sueño medio inducido por el cansancio de lo que implica la intubación”.

Despertó amarrado a la cama en el vientre y manos , esto lo hacen para que “no cometa locuras, como la que pensaba que me tenía que arrancar de la clínica porque creía que me querían matar”.

Tras salir de la intubación, cuando los médicos y enfermeras lo iban a levantar de la cama por primera vez para que pudiera caminar, contó que se puso a llorar porque “no sabía cómo iban a reaccionar las piernas que estaban flaquitas” , esto debido a que se pierde gran cantidad de masa muscular.

“Había visto pasar otros pacientes que los llevaban caminando pasito por pasito, gente joven que caminaba como viejito con problema de movilidad , entonces lo psíquico también es bastante dañado”, agregó el jefe comunal.

Recuperación tras salir de la clínica

Tras estar 25 días internado en la clínica le dieron de alta para que continuara con el tratamiento desde su casa y con licencia médica que tuvo hasta el jueves de la semana pasada.

” Durante un mes entero era todos los días kinesiólogo, con la visita al broncopulmonar, a la psiquiatra porque también produce un estado de ansiedad, de depresión, de complicaciones que uno no administra y también con la nutrición inicial, porque uno está días sin comer”, explicó.

Actualmente tiene kinesiólogo día por medio que lo sigue ayudando en la recuperación por el coronavirus, además comentó que le iban a dar más licencia médica, pero él pidió volver al trabajo porque siente que tiene una responsabilidad por la gente que votó por él.

