Covid-19: Surto com 84 infetados em centro de recuperação de menores em Monforte

Entornointeligente.com / Oitenta e quatro pessoas estão infetadas pelo novo coronavírus num surto de covid-19 existente num centro de recuperação de menores em Assumar, no concelho de Monforte (Portalegre), disse esta quarta-feira o presidente da câmara, Gonçalo Lagem.

Em declarações à Lusa, o autarca explicou que o surto de covid-19 atinge o Centro de Recuperação de Menores do Assumar, instituição pertencente às Irmãs Hospitaleiras. Segundo Gonçalo Lagem, pelo menos 84 pessoas estão infetadas. Dos 120 utentes do centro, 68 estão infetados. Os restantes casos são em trabalhadores da instituição.

O autarca indicou que os casos foram descobertos através de testes rápidos, estando agora a chegar à instituição os primeiros resultados dos testes PCR. A câmara municipal tem estado “em contacto permanente com a instituição, que conta com funcionários exemplares, com muita entrega”, refere.

Subscrever Fonte do Centro de Recuperação de Menores do Assumar disse à Lusa que “todos” os infetados estão assintomáticos, tendo o surto surgido no dia 5 de janeiro. A mesma fonte garantiu que estão a ser cumpridas as normas de isolamento, o trabalho de equipas em espelho e que está a ser dada resposta às necessidades daquela instituição.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.161 pessoas e foram contabilizados 1.693.398 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

