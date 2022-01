João Oliveira toma lugar de Jerónimo pela CDU nos restantes debates

Subscrever João Oliveira e João Ferreira vão substituir o secretário-geral do PCP na primeira semana de campanha oficial para as eleições legislativas na sequência de uma cirurgia de urgência à carótida interna esquerda a que Jerónimo de Sousa vai ser submetido na quinta-feira A necessidade de realizar a operação inesperadamente obrigou a CDU a recorrer aos dois membros da Comissão Política do Comité Central do PCP com maior destaque mediático nos últimos anos João Oliveira substituiu em 2013 o então líder parlamentar comunista Bernardino Soares e é deputado à Assembleia da República desde 2005 João Ferreira foi reeleito em outubro de 2021 vereador sem pelouro da Câmara Municipal de Lisboa, foi eurodeputado durante mais de dez anos, e foi candidato presidencial nas eleições do ano passado

O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, vai substituir o secretário-geral do partido nos restantes debates no âmbito das eleições legislativas, uma vez que Jerónimo de Sousa vai estar a recuperar de uma cirurgia de urgência.

Fonte do PCP confirmou à Lusa que João Oliveira, que é também o cabeça de lista da CDU pelo círculo eleitoral de Évora, vai participar no debate desta quarta-feira com o presidente do PSD, Rui Rio, transmitido na SIC, no debate de 17 de janeiro com todos os líderes dos partidos com representação parlamentar, transmitido pela RTP.

O líder da bancada comunista desde 2013 volta a debater com todos os líderes dos partidos com assento na Assembleia da República no dia 20 de janeiro, desta vez com transmissão em simultâneo nas rádios Antena 1, TSF e Rádio Renascença

Subscrever João Oliveira e João Ferreira vão substituir o secretário-geral do PCP na primeira semana de campanha oficial para as eleições legislativas na sequência de uma cirurgia de urgência à carótida interna esquerda a que Jerónimo de Sousa vai ser submetido na quinta-feira

A necessidade de realizar a operação inesperadamente obrigou a CDU a recorrer aos dois membros da Comissão Política do Comité Central do PCP com maior destaque mediático nos últimos anos

João Oliveira substituiu em 2013 o então líder parlamentar comunista Bernardino Soares e é deputado à Assembleia da República desde 2005

João Ferreira foi reeleito em outubro de 2021 vereador sem pelouro da Câmara Municipal de Lisboa, foi eurodeputado durante mais de dez anos, e foi candidato presidencial nas eleições do ano passado

