12 rincones parisinos que escapan al turismo masivo

A pesar de que la ciudad del amor es una de las más visitadas, aún quedan sitios que permiten conocer el lado “b” de una ciudad desbordada de turistas A pesar de que son pocos los que en su primera visita saltean los principales monumentos históricos, existen ciertos rincones que aún no fueron explorados por los turistas En el radar del viajero se encuentra sin duda una de las ciudades más visitadas del mundo: París . Con sus icónicos sitios como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo, millones de viajeros se acercan para descubrir la belleza de la “ciudad del amor”. A pesar de que son pocos los que en su primera visita saltean los principales monumentos históricos, existen ciertos rincones que permiten una visita más tranquila, lejos del turismo masivo. En este contexto, Infobae recopiló distintos rincones parisinos para aquellos que deseen experimentar un París distinto. 1.Capilla Expiatoria La capilla Expiatoria se edificó donde estaban originalmente los restos de los monarcas Louis XVI y María Antonieta (Instagram: @versailles_culture_et_vous) Esta capilla neoclásica se encuentra en el square Louis-XVI. Construida en el siglo XIX, es un monumento cargado de historia, ya que se encuentra sobre el lugar donde estaban originalmente los restos de Luis XVI y María Antonieta previo a que los trasladaran a la Basílica de Saint-Denis. En ella se pueden observar dos estructuras de mármol en recuerdo a los monarcas, así como bóvedas y la cripta, además del testamento del rey previo a su ejecución. Dirección: 29 rue Pasquier, 75008. 2.Edificio Lavirotte La casa fue construida por el arquitecto Jules Lavirotte Ubicado en el distrito 7 de París, el imponente edificio tiene como origen el año 1900 y es una obra del arquitecto Jules Lavirotte. Fue en 1901 que la pieza maestra que responde al estilo del art nouveau ganó el concurso de la fachada más linda de París. Además, su techo, el hall y la escalera, son considerados como monumentos históricos. Dirección:29 avenue Rapp, 75007. 3.La comédie Italienne El teatro es fácil de reconocer por su fachada azul (Instagram: @thomasjamesnugent) Con un azul característico, este acogedor teatro es el único de origen italiano en Francia. En su pequeña sala representa obras en francés, de la commedia dell’arte , de autores italianos como Goldoni, Fiorilli o Gherardi y también de autores contemporáneos. Su exterior permite a los turistas reconocerlo fácilmente. Dirección: 19 rue de la Gaîté, 75014. 4.Cité Di Figuier El callejón adoquinado era antiguamente un barrio industrial (Instagram: @parissecret) Si hay algo que caracteriza a París son las calles adoquinadas y Cité Di Figuier no es la excepción. Con viviendas industriales pintadas de diferentes tonos, que antiguamente eran talleres y hogares de los trabajadores, el callejón adoquinado hoy es un pintoresco rincón de colores, palmeras y se caracteriza por ser uno de los más tranquilos de París. Dirección: 104-106 rue Oberkampf, 75011. 5.Les Arénes de Lutéce En el Barrio Latino aún se encuentra un antiguo anfiteatro (Shutterstock) En el Barrio Latino se encuentra un antiguo anfiteatro romano con más de 2000 años de antigüedad, en donde se llevaban a cabo el encuentro entre gladiadores en un show que recibía hasta 15000 espectadores hambrientos de espectáculo. Actualmente es un parque rodeado de edificios y de grandes árboles que permiten al visitante descansar un poco del bullicio de la ciudad. Dirección: 9 rue Monge, 75005. 6.Passage de L’Ancre El pasaje se encuentra en el barrio de Arts et Métiers (Instagram: @armstephan) El encantador y diminuto pasaje es conocido por ser uno de los más antiguos de París. Localizado en el barrio de Arts et Métiers tiene una pequeña peatonal con apenas 50 metros de longitud y está repleto de vidrieras y colores. Dirección: 30 Rue de Turbigo, 75003 7.Maison de Nicolas Flamel Muchos fanáticos de Harry Potter visitan este lugar debido al personaje que responde al nombre de Nicolas Flamel (Instagram: @mr_getz) A pesar de que la mayoría de los visitantes de esta Maison corresponden a los fanáticos de Harry Potter, debido a su conexión literaria con Nicolas Flamel, son muchos más los que desean visitar el refugio para los más necesitados que creo el alquimista francés. Además, es la casa más antigua de París. Dirección: 51 rue de Montmorency, 75003. 8.Espacio Duperré Muchos amantes del diseño acuden a esta cancha (Instagram: @visualsby.a) En el barrio de Pigalle, se encuentra una colorida cancha de basketball que convoca a todo aquel que camina por este barrio a sacar una foto, atraído por los colore psicodélicos y vivos. Diseñadores, amantes del arte, del deporte y de la arquitectura buscan encontrar esta cancha parisina y obtener la mejor fotografía. Dirección: 22 rue Duperré, 75009. 9.Rue Crémieux La pintoresca calle peatonal está en conflicto desde que los visitantes la consideran una linda calle para tomar fotografías Esta pequeña calle peatonal se distingue por tener casas con sus fachadas de distintos colores como celeste, amarillo, lila, anaranjado, entre otros. Su atracción fotográfica se debe a la alineación de la calle adoquinada y las plantas que decoran la propiedad que terminan de dar el toque perfecto para la postal. Víctima de su éxito, los vecinos realizaron una petición para cerrar la entrada a los turistas y poder recuperar la calma. Dirección: Rue Crémieux 75012. 10.Jardin Sauvage Estuvo abandonado por muchos años pero hoy es un jardín que recibe la visita de turistas durante el año (Instagram: @louvrepourtous) Situado en la colina de Montmartre se encuentra un gran jardín. A pesar de que estuvo abandonado durante años, actualmente recibe las visitas de los turistas entre abril y octubre. Dirección: 17 rue Saint-Vincent, 75018. 11.Île Des Cygnes La isla artificial tiene una versión en miniatura de la estatua de la Libertad (Instagram: @amarino4fromny) Construido en 1827 entre los puentes de Grenelle y Bir Hakeim se encuentra una isla artificial. Con 11 metros de largo, ofrece un agradable paseo y vista panoramica del Sena. Lo atractivo además, es que se encuentra localizada a pocos minutos de la Torre Eiffel y cuenta con una versión pequeña de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Dirección: Île Des Cygnes 75015. 12.Iglesia Saint Serge de Radonége La iglesia actualmente sirve como un Instituto de Teología Ortodoxa (Instagram: @ptimouss65) La pintoresca iglesia se ubica en el barrio de Buttes-Chaumont. Escondida tras un pequeño jardín, posee una fachada que la caracteriza por tener un estilo barroco, combinación de maderas con colores verdes rojos y azules. En su interior posee una biblioteca con más de 35000 libros en distintos idiomas como francés, griego, serbio, alemán, latín, inglés, entre otros. Y sirve actualmente como un Instituto de Teología Ortodoxa. Dirección: 93 rue de Crimée, 75019.

