12 Comportamientos que más nos molestan mucho cuando viajamos

Cuando viajamos en un autocar o cualquier vehículo de uso compartido ( avión, tren, …) hay una serie de conductas de nuestros compañeros de viaje que nos desagradan más o menos.

En este artículo hemos recogido una lista de 12 conductas que molestan especialmente cuando viajas en un autocar.

Seguro que hay más malas conductas por parte de algunos viajeros que tu recuerdas especialmente, pero estas son especialmente desagradables, y te hacen el viaje bastante complicado.

Cosas desagradables que pueden hacer el pasajero de un autocar, un avión, un tren.

Pasajeros que no se tapan la boca al toser o estornudar, especialmente ahora con todo el tema del Covid. Contacto corporal con el compañero de asiento. Pasajero que ve videos u oye música en su móvil sin auriculares. Pasajero que reclina su butaca de golpe, se coge o dan patadas al asiento de delante. Compañero de asiento que huelen mal. Pasajero que no llevan mascarilla. Pasajero que ocupan más espacio del adjudicado en los compartimentos superiores. Pasajero que comen comidas con olor fuerte. Los bebés que lloran. Pasajero que se quitan los zapatos o los calcetines. Pasajero que quiere bajar y subir el primero en cualquier parada. Pasajero que hablan por teléfono como si estuviesen solos. Estas molestas conductas que puede realizar cualquier pasajero de una autocar sin darse cuenta ( esperemos!!) no están ordenadas por mayor o menor molestia, simplemente son una recopilación de las anécdotas que nos han contado nuestros chóferes de nuestra empresa de autocares en Barcelona de quejas que han recibido a largo de sus viajes de pasajeros que les protestan por la actitud de algún pasajero o los comentarios entre estos.

Compartimos un espacio reducido durante unas horas

Cuando viajamos en un autocar o en otro medio de transporte colectivo, vamos a estar unas cuantas hora compartiendo un espacio reducido y en muchas ocasiones nos olvidamos de esta circunstancia y de que hay otras personas. Vamos a lo nuestro sin pensar si molesta o al resto de pasajeros, sobretodo los más cercanos.

Recuerda cuando te ha tocado vivir alguna de estas incomodidades en un en viaje en autocar, avión u otro transporte colectivo y verás que realmente lo pasaste mal durante un rato.

Pero como no todo va a ser malo, en un autocar también pueden hacerse cosas muy divertidas, sobretodo cuando eres joven

Las canciones de autocar que todos hemos cantado alguna vez

Juegos de autocar de toda vida

