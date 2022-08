114 militares apoiam rescaldo e vigilância na Covilhã

Entornointeligente.com /

Mais de uma centena de militares do Exército estão a partir de hoje no terreno para apoiar o rescaldo e vigilância ativa pós-incêndio em Teixoso, na Covilhã, anunciou o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

De acordo com o comunicado do EMGFA, são seis pelotões do Exército que estão empenhados a partir de hoje naquela localidade, num total de 114 militares.

«Na mesma localidade, um destacamento de engenharia, com uma máquina de rasto, da Força Aérea, prossegue os trabalhos de apoio à abertura de caminhos que facilitem o acesso dos operacionais, bem como a criação de faixas corta-fogo, que permitem que os incêndios não se propaguem», acrescenta o mesmo comunicado.

Subscrever Estes trabalhos em Teixoso, Covilhã, estão a ser feitos na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) ao EMGFA.

Na quinta-feira, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, referiu que no município da Covilhã, o principal objetivo era manter os meios em vigilância ativa na Estrada Municipal 501 entre Teixoso e Verdelhos, de forma a impedir que nesta zona, identificada como um ponto quente e preocupante, fosse combatida qualquer reativação, caso se confirmassem as previsões de mudança do vento para o quadrante nordeste para a tarde de quinta-feira, e também consolidar zonas em Teixoso e Orjais.

