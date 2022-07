110 Histórias, 110 Objectos: o crânio de crocodilo

Entornointeligente.com /

No podcast 110 Histórias, 110 Objectos , um dos parceiros da Rede PÚBLICO , percorremos os 110 anos de história do Instituto Superior Técnico (IST) através dos seus objectos do passado, do presente e do futuro. Neste 56.º episódio do podcast, exploramos um crânio de crocodilo.

Foto O crânio de crocodilo Instituto Superior Técnico Os crocodilos são a espécie de todo o reino animal que conseguem fechar a boca com mais força. Há registos de que muitos crocodilos tenham cravado os dentes no território que hoje é Portugal – Alcobaça e Lourinhã – no período Jurássico Superior (há mais de 145 milhões de anos), um indício de que Portugal também já foi um território tropical. São dois factos aleatórios, apenas ligados pelas histórias despertadas pelo crânio de crocodilo que actualmente repousa no Museu Décio Thadeu, um dos museus de Geociências do Instituto Superior Técnico, situado no campus Alameda, em Lisboa. Com cerca de dois palmos de comprimento, o crânio pertencia a um crocodilo do Nilo, recolhido na floresta de Mayombe, em Angola. Entre a ponta do focinho e a ponta da cauda, o animal não teria mais de cinco de metros.

Foto «Este exemplar não terá mais de 100 anos. Ainda é um rapazola, considerando que geralmente trabalho com animais com cerca de 250 milhões de anos. Este ainda é muito jovenzinho para idade geológica, o que não deixa de ter um grande interesse. Qualquer espécie tem coisas interessantíssimas para revelar». A consideração é feita por Ricardo Araújo, investigador na área da paleontologia do IST no Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN). Fala-nos a partir de uma das salas do museu – «um pouco cristalizada no tempo, uma espécie de museu dos museus» -, rodeado de fósseis de crocodilos, porcos selvagens, antílopes, carnívoros, livros antigos, minerais e rochas, fósseis de corais, de bivalves, trilobites, reconstituições na parede de ambientes antigos…

Mas o que faz um paleontólogo no IPFN do IST? «O facto de haver uma máquina de tomografia computadorizada que vai muito ao encontro da minha investigação e de haver uma colecção de animais actuais que podia comparar», resume. A tecnologia existente na instituição – como a radiação X através da microtomografia computadorizada – permite, por exemplo, visualizar ossos dentro do ouvido interno sem tocar nem destruir o fóssil.

Também dentro deste crânio de crocodilo há uma secção que só é acessível praticamente através da tomografia computorizada, precisamente a zona do ouvido interno. «É isso que os paleontólogos adoram: estruturas complexas envoltas em osso», explica. «Isto permite que a estrutura do nosso ouvido interno seja possível de rastrear ao longo da história evolutiva quer dos humanos, quer dos crocodilos, quer de qualquer animal», aprofunda.

O trabalho de investigação de Ricardo Araújo tem-se centrado precisamente nas informações evolutivas que é possível retirar através da análise do ouvido interno. «Dentro do nosso ouvido interno temos três canais. Com as tomografias, conseguimos olhar para dentro do crânio e ver esses buracos que lá existem», explica. No caso dos crocodilos, realizou um estudo em espécimes ainda dentro dos ovos, enquanto se iam desenvolvendo durante 93 dias, até se tornarem animais que conseguiam sair dos ovos. Os resultados da investigação foram publicados recentemente na conceituada revista Nature .

O crânio de crocodilo do IST insere-se numa colecção alargada de osteologia animal, composta por 24 crânios e outros pequenos fragmentos, recolhidos essencialmente nas antigas colónias portuguesas, entre 1913 e o fim da década de 1940. Terá sido recolhida por Carlos Augusto Alves Pereira, antigo aluno do Técnico, formado em Engenharia Geológica e de Minas, e serviu como suporte pedagógico de ensino.

A colecção «ainda não foi identificada de forma rigorosa» e ainda carece de um «inventário adequado», considera Eloísa In-Uba, que se encontra a desenvolver uma tese de mestrado no IST em parceria com a Faculdade de Belas-Artes e que pode ajudar a dar os primeiros passos nesse sentido.

Essa catalogação pode ser fundamental para colocar a colecção na rota do conhecimento. Poderá, por exemplo, integrar bases de dados internacionais sobre a biodiversidade. «As maravilhas das colecções dos museus é que nunca sabemos como podem vir a ser utilizadas no futuro», defende Judite Alves, sub-directora do Museu de História Natural e Ciência da Universidade de Lisboa.

As colecções de história natural estão reconhecidas, desde 2018, pela União Europeia como uma infraestrutura de investigação fundamental para a Europa. O objectivo é tornar este recurso disponível para a comunidade científica e pô-lo ao serviço das grandes questões que hoje preocupam a sociedade. «O nosso crocodilo poderá integrar estas estruturas, uma vez a colecção estando estudada e inventariada», aponta. .

O podcast 110 Histórias, 110 Objectos é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. É um programa do Instituto Superior Técnico com realização de Marco António (366 ideias) e colaboração da equipa do IST composta por Filipa Soares, Sílvio Mendes, Débora Rodrigues, Patrícia Guerreiro, Leandro Contreras, Pedro Garvão Pereira e Joana Lobo Antunes.

Siga o podcast 110 Histórias, 110 Objectos no Spotify , na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast .

Os podcasts do PÚBLICO dão-lhe 10% de desconto numa nova assinatura do seu jornal. Introduza o código promocional POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrua das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts .

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com