Robin es bisexual en un nuevo cómic de Batman

Entornointeligente.com / Robin, el compañero de aventuras de Batman, es bisexual. Así lo confirma un nuevo número de “Batman: Urban Legends”. Tim Drake, uno de los nombres que encarna a Robin en los cómics, acepta tener una cita con un hombre. La guionista dijo en una entrevista a Polygon que quería hacerle justicia al personaje.

