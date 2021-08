¿Qué es la esclerosis múltiple, la enfermedad que tiene la actriz Christina Applegate?

Entornointeligente.com / Medicina para la esclerosis ayudaría contra el covid-19 1:34 (CNN) — La actriz Christina Applegate, conocida por sus papeles en “Bad moms”, “Married… With Children” y “Dead to Me”, dijo este lunes que fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Aquí te explicamos qué es esa enfermedad, qué la causa y cuál es el tratamiento.

La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y se considera una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmunológico ataca a sus propias células sanas. Afecta la calidad de vida y puede ser incapacitante.

No existe cura para la esclerosis múltiple, que a menudo se llama EM, pero muchas personas pueden controlar sus síntomas y adaptarse a nuevos estilos de vida después del diagnóstico.

¿Qué causa la esclerosis múltiple? La enfermedad comienza cuando el sistema inmunológico de una persona ataca las cubiertas de fibras nerviosas de todo el cuerpo. Estas vainas protectoras de los nervios se llaman mielina y ayudan con la comunicación de los nervios.

Cuando se destruye la mielina, expone los nervios, lo que ralentiza la comunicación entre estas células. Los signos y síntomas están relacionados con el daño causado. Los investigadores creen que la enfermedad es el resultado de factores ambientales y genéticos, pero se desconoce la causa subyacente.

¿A quiénes afecta la esclerosis múltiple? Hay varios factores de riesgo asociados con la esclerosis múltiple que pueden aumentar el riesgo de las personas, según la Biblioteca Nacional de Medicina.

Ocurre más comúnmente en mujeres caucásicas entre las edades de 20 y 40 años. Aunque se sospecha que múltiples genes juegan un papel en el riesgo de esclerosis múltiple, se desconoce el patrón de herencia.

Sin embargo, se pueden cambiar otros factores para reducir potencialmente el riesgo, como dejar de fumar y obtener niveles adecuados de vitamina D. Los estudios muestran que los fumadores tienen 1,5 veces más riesgo de desarrollar esclerosis múltiple que los no fumadores.

¿Cuáles son los síntomas de la esclerosis múltiple? A medida que la enfermedad inflama el nervio óptico, puede producirse una afección conocida como neuritis óptica, dolor y pérdida de la visión en el ojo afectado. Este puede ser el primer signo de esclerosis múltiple o puede aparecer más tarde.

Otros síntomas incluyen:

visión doble, letargo, pérdida de la función intestinal y de la vejiga, rigidez muscular, entumecimiento y debilidad de las extremidades, depresión. otro síntoma se llama signo de Lhermitte, un dolor parecido a una descarga eléctrica que se siente cuando se mueve el cuello. ¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple a menudo se diagnostica descartando otras afecciones; los médicos pueden entonces formar un diagnóstico diferencial de la causa de los síntomas.

Una herramienta esencial para diagnosticar la enfermedad son las imágenes por resonancia magnética, en las que los médicos buscan puntos blancos brillantes que indiquen la actividad de la enfermedad en el cerebro y la médula espinal.

Los médicos también pueden observar otras áreas relacionadas, como el nervio óptico. También se puede realizar una punción lumbar, para buscar proteínas anormales en el líquido cefalorraquídeo, llamadas bandas oligoclonales.

El diagnóstico se confirma si un paciente ha dañado la mielina en al menos dos áreas del sistema nervioso central y ha tenido al menos dos recaídas, según la Academia Estadounidense de Médicos de Familia.

¿Cuál es el tratamiento para la esclerosis múltiple? Durante los períodos de empeoramiento agudo de los síntomas, conocido como exacerbación o recaídas, los esteroides pueden tratar los síntomas. Los medicamentos llamados terapias modificadoras de la enfermedad contribuyen a reducir tanto el número como la gravedad de las recaídas.

Los relajantes musculares generalmente se recetan para tratar la rigidez que a veces acompaña a la esclerosis múltiple. Los pacientes son monitoreados de cerca debido a los posibles efectos secundarios del tratamiento, como síntomas similares a los de la gripe y reacciones en el lugar de la inyección.

La progresión de la enfermedad y el tratamiento médico difieren de un paciente a otro. Algunas personas con esclerosis múltiple pueden tener períodos más prolongados de remisión o períodos sin síntomas de la enfermedad; otros pueden tener un curso de la enfermedad tan grave que pierden la capacidad de caminar sin ayuda.

Si bien la enfermedad puede alterar la vida, la fisioterapia y las ayudas como bastones y andadores pueden mejorar la capacidad para realizar las actividades diarias. También existen consideraciones especiales para prevenir la fatiga, como evitar el calor y la actividad excesiva.

La esclerosis múltiple puede ser fatal, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. Sin embargo, la mayoría de los pacientes se ven levemente afectados y la esperanza de vida ha mejorado en los últimos años.

