Marvel e DC criticadas por pagar pouco a criadores de gibis que inspiram blockbusters

Nos filmes da Marvel e da DC, os nomes dos criadores dos heróis e vilões, como Stan Lee, Jack Kirby e Bob Kane, sempre aparecem com o merecido destaque. Mas os autores que seguiram escrevendo as histórias ao longo dos anos e também influenciaram as tramas que foram parar nas telonas acabam relegados a um “agradecimentos especiais” no fim dos créditos. Além disso, a compensação financeira não é nada heróica.

Segundo reportagem do ” The Guardian “, muitos ganham apenas um convite para a première e US$ 5 mil. E algumas vezes, nem isso. Um criador da Marvel que pediu para permanecer anônimo disse ao jornal britânico: “Me ofereceram um contrato que era muito, muito ruim, mas era aquilo ou nada. Mas, ao invés de honrar o combinado, mandaram uma nota de agradecimento e US$ 5 mil. E aí pensei: ‘O filme faturou US$ 1 bilhão!'”

Ed Brubaker pode não ser tão conhecido quanto Jack Kirby ou Stan Lee, mas foi ele quem deu vida ao Soldado Invernal, trazendo de volta o personagem Bucky Barnes durante sua longa passagem pelos quadrinhos da Marvel, na qual o acompanhou o ilustrador Steve Epting. Mas, segundo o “Guardian”, quando Brubaker e Epting chegaram de terno para a première de “Capitão América 2: O Soldado Invernal” (2014), descobriram que seus nomes não estavam na lista. Brubaker então mandou uma mensagem para Sebastian Stan, ator que interpreta o personagem Bucky no filme, e só assim conseguiu entrar.

“No geral, tudo que Steve e eu ganhamos por criar o Soldado Invernal e seu enredo foi um ‘obrigado’ aqui ou ali. E com o passar dos anos isso se tornou cada vez mais difícil de aceitar”, escreveu Brubaker numa newsletter.

Pelo contrato desses autores com Marvel e DC, eles recebem apenas um valor fixo e em raras ocasiões pagamento de royalties. Jim Starlin, criador do genocida cósmico Thanos, negociou um pagamento maior quando descobriu que seu personagem seria o grande vilão do arco de 20 filmes do Universo Cinematográfico Marvel. Outro nome lendário, Roy Thomas, só teve seu nome adicionado aos créditos da série “Loki” depois de uma reclamação do agente.

