Menotti: "El Barcelona tendrá que demostrar que sigue siendo el Barcelona"

Entornointeligente.com / César Luis Menotti, director general de selecciones nacionales de Argentina y campeón del mundo como entrenador en Argentina 1978, dijo este miércoles que los hinchas del Barcelona van a “extrañar” a Lionel Messi y que el club deberá “demostrar que sigue siendo el Barcelona”.

“Los clubes siguen existiendo. A los clubes los sostiene la relación con la gente, los futbolistas pasan, lo van a sufrir, lo van a extrañar. El Barcelona tendrá que demostrar que sigue siendo el Barcelona. Messi seguro va a demostrar que sigue siendo Messi”, dijo Menotti en diálogo con Radio Villa Trinidad.

“Son instituciones que están por encima de los futbolistas. Ahí jugó (Johan) Cruyff, jugó Romario, jugó (Diego) Maradona, ahora jugó Messi, después vendrá otro”, añadió.

Para Menotti, los principales perjudicados por la partida del delantero son los hinchas del Barcelona.

Además, dijo que, si bien Messi estuvo triste en la rueda de prensa de despedida, “va a estar feliz cuando empiece a jugar” en su nuevo equipo, el París Saint-Germain (PSG)

“Se le notó la tristeza de alejarse del lugar que lo vio nacer, porque Messi es más catalán que rosarino en el fútbol. Se llevó las raíces de Rosario pero está desde los 12 años en Barcelona”, consideró.

Además, dijo que el Barcelona empezó a “jugar mal” desde la partida de Pep Guardiola y que Messi “salvaba” al equipo.

“Ahora vamos a ver lo que hacen. Este Barcelona, por como jugó con Messi, sin Messi me imagino que no me interesaría demasiado. Pero tiene tiempo de corregir el entrenador”, indicó.

