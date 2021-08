María, lealtad a su imagen, marca y al taekwondo

Entornointeligente.com / María es de relaciones largas y las conserva con lealtad, ya sea con sus amigas, patrocinadores o siempre mencionando a sus padres pescadores, a la Brecha o Guasave, Sinaloa, el lugar de sus primeros pasos. Otra de sus diversas cualidades es que habla con serenidad, precisión y sin mostrar prisa en los planes.

Durante las dos semanas de los Juegos Olímpicos en Tokio, María del Rosario Espinoza no se precipitó a hablar del retiro, ni a desligarse de las redes sociales. Felicitó a sus homólogos olímpicos Briseida Acosta y Carlos Sansores, reconoció el esfuerzo de la delegación olímpica, mencionó a sus patrocinadores y se fue de viaje con las amigas con las que compartió los inicios de su carrera en el taekwondo.

Han pasado 15 años desde que ganó su primera medalla en una competencia internacional. A la edad de 18 se colgó el bronce en los Juegos Centroamericanos de Cartagena, Colombia 2006 y desde entonces, cada año ha sido un sitio imparable en algún podio internacional, a excepción del 2009, 2011, 2013, y hasta el último bronce que consiguió en el World Grand Prix de Chiba, Japón en septiembre del 2019. Actualmente, a sus 33 años pone en palabras su definición:

“Me defino con mucho aprendizaje, como una mujer que ha tenido subidas y bajadas pero no me he quedado ni con el triunfo ni con la derrota sino que he seguido hacia el próximo capítulo”, responde la triple medallista olímpica a El Economista.

