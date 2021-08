Lyn May desmiente que está en la dulce espera

Entornointeligente.com / La vedette Lyn May de 68 años provocó reacciones inesperadas en las redes sociales, tras anunciar su embarazo, pero ahora desmiente la información y se trató de un juego para sus seguidores. Durante una entrevista telefónica al programa Venga la Alegría, explicó que todo fue una broma para sus seguidores. Acertó que “Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”. Pues su intención fue distraer a sus seguidores de lo malo que sucede en estos momentos, producto de la pandemia del Covid-19. Lyn May desmiente su embarazo y alegó que ella misma maneja su cuenta de Instagram, por lo que publica lo que ella quiere. “Yo soy la que manejo ahí todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo: ‘bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada”, subrayó. Así mismo, se sorprendió de la reacción de las personas tras anunciar “su embarazo”: ya que la publicación superó los 29 mil “me gusta”. “Se dio y está en todos lados, hasta en una revista americana”, contó. Aseguró que no está en la dulce espera, pero si le tiene una sorpresa a sus seguidores pues está por grabar nuevas canciones: “Es una sorpresa que les voy a dar, más que nada es para las señoras porque ahorita que estamos viviendo esta época tan triste, tan terrible, necesitamos cosas que nos den apoyo moral, sentimental porque estamos batallando muchísimo”, finalizó.

Síguenos a través de: Instagram: @elorientaldemonagas Youtube: El Oriental De Monagas Facebook: Diario El Oriental Twitter: @elorientalmon

Relacionado

LINK ORIGINAL: El Oriental

Entornointeligente.com