Los usuarios de Signal podrán elegir la permanencia de los mensajes

Entornointeligente.com / La aplicación de mensajería Signal actualizó su función de mensajes de chat que desaparecen automáticamente, de forma que los usuarios pueden elegir por defecto el tiempo de permanencia de los mensajes en todas las nuevas conversaciones.

Signal ya disponía de chats que desaparecían automáticamente, pero hasta ahora esta opción tenía que activarse de forma individual para cada chat. Ahora, la nueva función permite que los usuarios elijan un tiempo por defecto para que se eliminen los mensajes en todas sus conversaciones.

La plataforma de mensajería explicó en un comunicado que el uso de los mensajes efímeros por defecto permite a los usuarios usar la función de forma más sencilla y también beneficios como ahorrar espacio en sus dispositivos.

Entre los periodos de tiempo de permanencia de mensajes que pueden escogerse se encuentran: cuatro semanas, una semana, un día, ocho horas, una hora, cinco minutos y 30 segundos. También pueden elegirse intervalos personalizados.

Asimismo, Signal continúa permitiendo que los usuarios escojan una configuración diferente para cada chat individual, independientemente de lo que elijan por defecto.

¿Cómo activar la nueva función de Signal?

Pulsar sobre el botón de 3 puntos situado en la parte superior derecha. Ir a Ajustes Pulsar Privacidad. Ir a mensajes que desaparecen. Seleccionar un tiempo personalizado o elegir alguna de las opciones prestablecidas.

