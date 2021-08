Lionel Messi realiza una emotiva despedida del Barcelona | Noticias

Entornointeligente.com / El futbolista argentino Lionel Messi reconoció este domingo, entre lágrimas, que no estaba preparado para salir del Club Barcelona, equipo en el cual ha jugado toda su carrera deportiva y mencionó la posibilidad de irse al París Saint Germain (PSG) de Francia.

En rueda de prensa, uno de los mejores futbolista en el mundo explicó que su salida del equipo blaugrana fue motivos económicos relativos al club, que atraviesa una crisis financiera por las deudas contraídas en el pasado.

“El club tiene una deuda muy grande, no quiere endeudarse más. Es un caso imposible. Yo tengo que buscar mi futuro también”, comentó el astro argentino de futbol.

“Yo había bajado un 50 por ciento mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Es mentira que me pidieron bajar un 30 por ciento más”, añadió.

Ante la prensa nacional e internacional, Messi se presentó en los salones del estadio Camp Nou, en lo que fue una despedita del club catalán. “Nunca imaginé mi despedida. No lo imaginé de esta manera, me hubiese gustado haberlo hecho con gente en el campo, escuchar una última ovación”, dijo.

Messi ha ganado como jugador del Barça siete Copas del Rey, diez Ligas, cuatro Ligas de Campeones, tres Mundiales de Clubs, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España.

Se va el mejor futbolista de la historia del Barcelona y el jugador que tiene los principales récords de la entidad, como el de goles marcados (678), partidos jugados (778) y títulos conseguidos (35).

Antes de la rueda de prensa de despedida de este domingo, el astro argentino celebró una cena de despedida en su casa, a la cual asistieron la mayoría de sus compañeros de equipo.

Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. pic.twitter.com/5knbPb3IZH

— Leo Messi (@Ieomessiok) August 8, 2021

Sobre su futuro y preguntado por la opción del Paris Saint Germain, el futbolista reconoció sin citarlo que “es una posibilidad” y añadió que “a día de hoy no tengo nada cerrado con nadie”, aunque sí confesó que mantiene abiertas conversaciones sobre su futuro.

A la despedida de Messi asistieron sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, junto a su esposa Antonella Roccuzzo.

La salida del argentino del club fue anunciada el 5 de agosto en la cuenta del FC Barcelona en Twitter y a través de un comunicado en su página web, según el cual las partes no pudieron llegar a un acuerdo debido a “obstáculos financieros y estructurales”.

