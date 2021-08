Intendente denuncia hackeo de su cuenta de WhatsApp y pedido de dinero

Entornointeligente.com / El intendente de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira , Víctor Casas, habló este miércoles sobre la situación que le tocó pasar al ser víctima de desconocidos que lograron hackear su cuenta de WhatsApp .

Casas explicó que todo comenzó con la llamada de una persona que se hizo pasar por empleado de una compañía telefónica y le ofrecía “nueva tecnología de internet”.

“Me llamó y se hizo pasar por una compañía telefónica, me dijo que soy un buen cliente y me ofrecía la nueva tecnología de internet”, manifestó en contacto con radio Monumental 1080 AM .

Seguidamente, le pasó unos códigos para que el jefe comunal pueda acceder, supuestamente, a una mayor velocidad del servicio de internet. Casas precisó que antes de cortar la llamada la persona le indicó que volvería a llamarlo.

Para sorpresa del intendente, luego de terminar el contacto telefónico, ya no pudo acceder a su cuenta de WhatsApp. “Al cortar desapareció del registro el número con el que me llamó”, siguió relatando.

Lea más: Robo de perfiles de WhatsApp, nuevo método de estafa

Ante la situación, acudió a un técnico para que lo ayude a recuperar su cuenta, pero los desconocidos ya comenzaron a pedir dinero a todos sus contactos haciéndose pasar por él.

La autoridad municipal comenzó a recibir llamadas de sus amigos para coordinar algunas cuestiones sobre el monto de dinero que aparentemente solicitaba.

El robo de perfiles de WhatsApp es frecuentemente utilizado para realizar estafas o pedidos de dinero. En su momento, el Departamento de Delitos Informáticos de la Policía emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima.

En caso de que el usuario se percate de que fue víctima debe desinstalar la aplicación y volver a instalarla. Así podrá generar un nuevo código de verificación y recuperar su cuenta de WhatsApp.

También se recomienda que los usuarios configuren la opción de autenticación doble. Para ello, se ingresa a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos, y luego se siguen las indicaciones.

Si un amigo, familiar o conocido escribe de manera sospechosa, comunicarse con la persona mediante una llamada para corroborar si la conversación no es con algún usurpador de identidad.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com