Lijmpoging president in kwestie ontslagen SVB-bondscoach

Santokhi besloot de 'lijmpoging' te ondernemen omdat hij vanaf het begin betrokken is geweest bij de nieuwe richting die het voetbal opgaat. "De Surinaamse Voetbalbond was één van de eerste counterparts die zijn toekomstplannen heeft gedeeld met deze regering. Op basis van deze info is het niet meer dan billijk dat de regering aanhoort waar de schoen knelt", aldus de CDS. Het staatshoofd heeft daarom als "goede huisvader" gemeend zowel de SVB als Gorré te ontvangen. Omdat de voetbalbond een autonome instantie is, is het geenszins de bedoeling dat er interventies komen vanuit het kabinet van de president, "anders dan partijen aanmoedigen het pad van dialoog altijd op te zoeken en team Suriname altijd voorop te stellen", schrijft de CDS..

PARAMARIBO – President Chandrikapersad Santokhi heeft dinsdag een onderhoud gehad met het bestuur van de Surinaamse Voetbalbond en de ontslagen bondscoach Dean Gorré. Samen met zijn college van adviseurs zal het staatshoofd volgens de Communicatiedienst Suriname (CDS) de informatie op de balans leggen en vooral partijen aansporen al hetgeen te doen dat ertoe kan leiden dat het nationaal belang steeds terdege gediend wordt.

Santokhi besloot de ‘lijmpoging’ te ondernemen omdat hij vanaf het begin betrokken is geweest bij de nieuwe richting die het voetbal opgaat. “De Surinaamse Voetbalbond was één van de eerste counterparts die zijn toekomstplannen heeft gedeeld met deze regering. Op basis van deze info is het niet meer dan billijk dat de regering aanhoort waar de schoen knelt”, aldus de CDS.

Het staatshoofd heeft daarom als “goede huisvader” gemeend zowel de SVB als Gorré te ontvangen. Omdat de voetbalbond een autonome instantie is, is het geenszins de bedoeling dat er interventies komen vanuit het kabinet van de president, “anders dan partijen aanmoedigen het pad van dialoog altijd op te zoeken en team Suriname altijd voorop te stellen”, schrijft de CDS..

