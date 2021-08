En 10 días de agosto se han aplicado al menos medio millón de dosis contra la Covid-19

Entornointeligente.com / Al menos medio millón de dosis contra la Covid-19 se han aplicado en los primeros 10 días del mes de agosto, de acuerdo con las cifras registradas por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa).

En el informe diario de la situación del virus, del 31 de julio de 2021, el Minsa reportó que desde enero pasado hasta esa fecha se habían administrado 2 millones 679 mil 699 dosis. En tanto, en el reporte de ayer 10 de agosto se informó que las dosis aplicadas suman 3 millones 187 mil 124.

Esto refleja que en 10 días de agosto se han aplicado 507 mil 425, es decir un promedio de 50 mil 742 vacunas por día.

Desde mediados de julio las autoridades de Salud ampliaron el proceso de vacunación con la estrategia de barrido en diferentes circuitos del país, aplicando primeras y segundas dosis, a fin de inmunizar al mayor número de personas.

La semana pasada Eduardo Ortega, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá, adelantó que para este mes de agosto se tiene planeado administrar aproximadamente 1.6 millones de dosis, de las cuales 936 mil son segundas dosis.

Ante la confirmación de los primeros casos comunitarios de la variante Delta de la Covid-19 en el país, las autoridades de Salud han intensificado la inmunización de la población.

Este miércoles, 11 de agosto, desde temprano se inició la vacunación por barrido en los circuitos 8-8 y 8-10 (Panamá) con dosis de Pfizer a personas de 16 años en adelante y de 12 a 15 con discapacidad o enfermedad crónica certificada.

De igual forma en los circuitos 4-2, 4-4 y 4-6 (Chiriquí); en el 6-1 (Herrera); y 7-2 (Los Santos), a partir de los 12 años de edad.

Además, el pasado lunes 9 de agosto se inició la vacunación en unos nueve hospitales privados, la mayoría de ellos en la provincia de Panamá.

