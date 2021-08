Educadores instan una nivelación de estudiantes por falta de aprendizaje durante las clases a distancia en país

Entornointeligente.com / Ante el inminente inicio del nuevo año escolar 2021-2022 de forma presencial para el mes de octubre luego del anuncio hecho por el gobierno de Nicolás Maduro, docentes advierten que antes de arrancar con materias propias del año a cursar, exista un encuentro pedagógico para conocer hasta qué punto del aprendizaje llegó cada escolar, tomando en cuenta que las clases fueron a distancia.

Alegan que la falta de internet en algunos sectores, de herramientas, materiales educativos y problemas para poder asistir a las asesorías pedagógicas en las instituciones educativas cada 15 días fueron las piedras en el camino para que los estudiantes de inicial, básica y bachillerato tuvieran un aprendizaje significativo y de calidad.

Según Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores, no se lograron las metas del año escolar. Advierte que docentes solo cumplieron con un 25% del contenido en la modalidad online, lo que hace que de manera obligatoria deba existir una retroalimentación entre docente-alumno. “Hubo muchas carencias en el proceso a distancia, hay casos que los estudiantes no hacían sus tareas, sino que las mismas eran hechas por terceros”, lo que quiere decir que no aprendió esos contendidos en el año escolar que recién culminó.

Jesús Echeverría, miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Lara (Sutelara), ratifica la necesidad un proceso de nivelación al retomar las clases presenciales. Dice que el mismo debe estar enfocado por cada sector en el que se determine el grado y las asignaturas que van a tratar en la nivelación.

Echeverría explicó que aquellas materias que necesitan refuerzos son fundamentalmente lengua, ciencia y matemática, porque la preparación en esas áreas es un requisito de primer orden “y se debe trabajar dos o tres días a la semana en grupos pequeños, tomando en cuenta la bioseguridad”.

El profesor agregó que además los padres también deben tomar en cuenta que juegan un papel importante en la educación de sus hijos, no solamente desde los valores y el hogar, sino también en lo académico “por eso el grupo que sea atendido deben enviarles talleres que pueden ser asesorados por los padres y representantes” dijo Echeverría con el fin de reforzar.

María González, psicólogo, explicó que un docente debe tomar en cuenta que de regresar a las aulas, las clases deben ser más dinámicas y debe existir la empatía “porque prácticamente están empezando desde cero, hay profesores que no conocen a sus estudiantes y viceversa” y la retroalimentación es fundamental, porque el hábito de ir a clase a diario en algunos casos fue olvidado y deben evitar que un estudiante se convierta en “presente-ausente”, es decir que no le importe la educación.

Revisión

Luis Arroyo, dijo que las clases presenciales son insustituibles porque hay áreas que son prácticas y a distancia no se pueden dar de la misma manera, por lo que añadió que es importante que se de una revisión curricular para readaptar esos contenidos dependiendo del nivel académico y las carencias que se den. Explicó que por ejemplo si se llegan a materializar las clases presenciales deben existir más refuerzo en algunas áreas que en otras.

El presidente del Colegio de Profesores dijo que de continuar las clases a distancia debe existir una readaptación para que los contenidos puedan llegar con la misma calidad. No se puede trabajar de la misma manera el contenido presencial que el de distancia.

Zonas rurales son las más afectadas

Los estudiantes que viven en zonas foráneas y lugares vulnerables fueron los más afectados desde que se decretaron las clases a distancia por la pandemia, pues ante las carencias de herramientas tecnológicas y la ausencia del servicio del internet en su mayoría no dificultó la entrega de las tareas.

Los representantes cuentan que lo más complicado para ellos durante las clases a distancia fue poder tener acceso al internet e incluso contar con un celular inteligente, algunos se ayudaban con vecinos o familiares pero no es lo mismo y en ocasiones hasta pierden las entregas porque no las pueden entregar.

Hay comunidades del oeste e incluso del norte de Barquisimeto donde una vez a la semana flexible colgaban las asignaciones en una cartelera u los representantes iban a copiarlas para la semana siguiente entregarlas, pero hay unos que también se les dificultaba ir, en especial los que viven más alejados de las instituciones educativas.

Por La Prensa de Lara

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com