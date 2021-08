Conoce al nuevo elenco de Wednesday, el spin-off de los Locos Addams

¡Es oficial! Tim Burton se encaminó en la nueva versión de los Locos Addams , el popular sitcom de los 60.

Tras meses de especulación finalmente se han revelado los nombres de los actores que formarán parte del elenco principal.

A meses de anunciar que Jenna Ortega daría vida a Merlina , los responsables de la serie revelaron que Catherine Zeta-Jones ha sido la elegida para interpretar a Morticia.

El anuncio fue publicado por Netflix en sus redes sociales, quienes aprovecharon para dar la bienvenida a la actriz al proyecto.

“Nuestra familia Addams se está expandiendo! Catherine Zeta-Jones entrará en la icónica silueta de Morticia Addams (…) en la próxima serie de televisión” , expresaron.

Aunque algunos se mostraron contentos con la elección, también aprovecharon para mostrar sus dudas sobre el fichaje de Luis Guzmán.

El actor de ascendencia hispana será el encargado de encarnar al carismático Homero (Gomez), interés romántico de Zeta-Jones.

Luis Guzmán y Raúl Juliá, anteriormente encargado de interpretar a Homero

Se trata del regreso de la afamada actriz a las pantallas, tras su participación en la serie estadounidense Queen America, en 2018.

¿DE QUÉ VA EL SPIN OFF DE LOS LOCOS ADDAMS? Wednesday se basará en la vida de Merlina Addams, estudiante de la Academia Nevermore.

Jenna Ortega interpretará a la temida Merlina Addams

De acuerdo con la descripción de Netflix, la protagonista aprenderá a dominar “sus habilidades psíquicas” mientras intenta frustrar una monstruosa ola de asesinatos en la ciudad.

Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series!

Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq

— Netflix (@netflix) February 17, 2021

La producción constará de ocho episodios y estará disponible por streaming. Aunque no se ha confirmado la fecha de estreno, la nueva versión de los Locos Addams contará con el sello original de Burton, famoso por proyectos de estilo similar como Alice in Wonderland, Batman y Dark Shadows.

