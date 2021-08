Comienza vacunación por barrido en los circuitos 8-8 y 8-10; aplicarán primera dosis de Pfizer

Entornointeligente.com / Desde tempranas horas de este miércoles, 11 de agosto, cientos de personas acudieron a los centros habilitados por las autoridades de salud en los circuitos 8-8 y 8-10, en la ciudad de Panamá, para recibir la primera dosis de la vacuna anticovid de Pfizer.

Abilio Rangel, epidemiólogo del centro de salud del corregimiento de 24 de diciembre, informó que, por ejemplo, en IPT Jephta B. Duncan antes de las 7:00 a.m. la fila era “enorme”.

“La mayoría de los pacientes que vienen a vacunarse no tienen cita. Esto nos lleva a trabajar un poquito más fuerte dentro del área”, sostuvo.

Estimó que en este plantel esperan vacunar entre 3 mil a 5 mil personas diarias. El otro colegio habilitado en el 8-10 es el colegio Felipillo.

Abilio Rangel, epidemiólogo del Centro de Salud de la 24 de diciembre, habla sobre el proceso de vacunación en el IPT Jephta B. Duncan. #LaPrensaSecuestrada https://t.co/TGX9VPc4R5 pic.twitter.com/FC9Ud14UDF

— La Prensa Panamá (@prensacom) August 11, 2021

De acuerdo a cifras de las autoridades de salud, en 24 de Diciembre la población a vacunar -de 16 años hasta 59 años- es 38 mil.

El circuito 8-10 está integrado por los corregimientos de 24 de Diciembre, Las Garzas, Mañanitas, Pacora, Pedregal, San Martín, Tocumen. En tanto, el 8-8 lo integran Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefevre, Río Abajo y San Francisco.

Esta jornada se extenderá hasta el domingo 15 de agosto.

El Ministerio de Salud informó que también están colocando las dosis a enfermos crónicos y personas con discapacidad desde 12 años de edad.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com