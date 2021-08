Cómo salvar un teléfono que se ha caído al agua

Entornointeligente.com / En primer lugar, una buena noticia que poca gente conoce: si se te cae el smartphone al agua mientras estás en la playa o en la piscina, no debes darle importancia. Los teléfonos inteligentes modernos en la actualidad cuentan con buenos estándares de resistencia al agua: tu smartphone es probablemente IP 67 o IP 68, lo que significa que puede soportar 30 minutos a una profundidad de 1 metro y 30 minutos a una profundidad de 2 metros, respectivamente. Obviamente, no recomendamos mantener el smartphone en la bañera durante 29 minutos y 59 segundos como experimento, pero si se te ha caído el smartphone al mar o a la piscina durante 30 segundos o incluso un minuto, es casi seguro que no tendrás problemas.

Sin embargo, esto es lo que hay que hacer: la primera y fundamental regla es apagar el smartphone en cuanto lo recuperes, o dejarlo apagado si ya lo estaba. A continuación, retira los accesorios y, si es posible, la batería. Si es posible, retira también la tarjeta SIM. No la soples, no la golpees con chorros de aire ni la seques con secador. Evita fuentes de calor intensas como los radiadores.

Seca el smartphone con un paño absorbente o algo de algodón. El algodón, o uno de esos paños que se usan para limpiar las gafas, también está bien. Después de secarlo, déjalo en posición vertical a temperatura ambiente durante 24 horas. Si tu smartphone no se ha bañado durante mucho tiempo o en gran profundidad, estas precauciones deberían ser más que suficientes.

Si, por el contrario, la situación parece grave, el método más drástico es sumergir el smartphone en paquetes de sílice o arroz durante al menos 24 horas.

