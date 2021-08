Chyno confesó detalles de su enfermedad y la relación con Natasha Araos

Entornointeligente.com / El cantante venezolano Chyno Miranda reveló la razón por la cual se alejó de las redes sociales, y contó cómo va su proceso de recuperación, tras enfrentar una neuropatía periférica.

El artista habló con sus seguidores de forma cercana y directa, a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram , en las que se le ve mejor semblante.

“He visto muchos mensaje donde me preguntan ¿por qué estuve un tiempo sin mostrarme en las redes?, eso fue decisión mía. Yo le dije a Natasha, a mi equipo, y mis amigos que no me filmaran porque era mi proceso de recuperación. Todos los entendieron bastante bien, gracias a Dios”, aseveró.

Asimismo, añadió que el proceso fue difícil. “Me sentí inseguro, estaba flaco, estaba hablando muy rápido también y cosas así”.

Foto: Captura Instagram Chyno

En este sentido, el cantante venezolano manifestó que entiende a las personas que están pasado por este tipo de situaciones, a quienes le dice que “sí se puede”.

CHYNO MIRANDA: “ESTOY COMIENDO FINO, FINO” Además, el cantante aprovechó la oportunidad para hablar sobre su proceso de recuperación. “Todos los días estoy mejorando mucho. Estoy hablando mucho mejor, estoy comiendo fino, fino. Estoy en un proceso chévere levantando pesas yendo al gimnasio sabroso”.

A su vez, indicó que “no es ni la sombra” de lo que era el año pasado. “Era una persona dependiente 100% de mi familia, Natasha me bañaba, pero ahora estoy muy fuerte”.

Chyno Miranda con su esposa Natasha Araos. Foto: archivo

Sobre esto comentó que pronto compartirá con sus seguidores un video que muestra cómo fue su proceso, desde el día uno de la hospitalización hasta el presente.

“Se acabaron los videos de sentimentalismo. El pasado no existe lo que importa es el presente y el futuro, mi gente”, enfatizó.

REPUDIÓ LOS “CHISMES” Miranda también habló sobre los “chismes” de su supuesta muerte . “Yo no estoy muerto, estoy es vivito y coleando”, manifestó.

“Por allí vi muchos medios que están diciendo chismes feos y vai… falsas. Por allí había escuchado que yo había quedado loco, pero eso es mentira. Yo soy un chamo consciente” , señaló.

