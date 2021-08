Biden nominó Leopoldo Martínez como su representante en Banco Interamericano de Desarrollo

Entornointeligente.com / El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles una lista de 10 personas las cuales ocuparían cargos importantes como representantes de su gobierno, entre ellas destaca el venezolano Leopoldo Martínez, a quien Biden nominó como director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo(BID).

Según un comunicado publicado por la Casa Blanca la nominación de Martínez al cargo, “obedece a la preparación y profesionalismo del especialista”.

Humbled and honored to have been nominated by @POTUS to serve as U.S Executive Director at @the_IDB . If confirmed by the Senate, this will be the honor of a lifetime, after leaving #Venezuela to fulfill the #AmericanDream . Thank you @POTUS @JoeBiden https://t.co/uSADpE8fhj

— Leopoldo Martínez (@lecumberry) August 10, 2021 “El Sr. Martínez ha trabajado con grandes firmas de contabilidad y leyes internacionales, y tiene una amplia experiencia asesorando a compañías Fortune 500”, afirma el comunicado.

Por su parte, el venezolano agradeció la nominación al cargo. “Honrado de haber sido nominado por Joe Biden para servir como director ejecutivo de EEUU en el Banco Interamericano de Desarrollo. Si se conforma por el senado, este será un honor en mi vida, después de salir de Venezuela para cumplir con América Latina”, dijo en Twitter

